Riduzione delle tasse e contributi alle fasce deboli: l’appello del gruppo “Noi #sempre tra voi” alla giunta comunale di San Marzano sul Sarno.

Una serie di aiuti economici straordinari per sostenere le imprese locali, colpite dalle chiusure durante l’emergenza coronavirus, e le famiglie in difficoltà. Questa la richiesta del gruppo consiliare di opposizione “Noi #sempre tra voi” alla giunta comunale di San Marzano sul Sarno

“Per noi è importante dare una mano alle attività economiche – spiegano i consiglieri comunali Colomba Farina, Vincenzo Marrazzo e Maria Calenda – perché sappiamo quanto sono in difficoltà e quanto bisogno c’è. Se non si riprendono loro il nostro territorio non vive. Senza lavoro non c’è possibilità di rialzarsi. Anche la stessa amministrazione comunale ne soffrirebbe perché riceverebbe meno tasse. Ecco perché è necessario dare un concreto sostegno e un segnale di speranza alle imprese fermate dal virus”.

Per il gruppo di opposizione si potrebbe sospendere l’imposta comunale sui rifiuti, prevedere sgravi per quelle attività commerciali che sono rimaste chiuse e hanno prodotto meno rifiuti; sospendere il canone Cosap, sospendere le cartelle Tari ed Imu relative agli anni pregressi, possibilità di spalmare quanto previsto in più rate. Inoltre, si chiede all’Ente di venire incontro ai cittadini in questa periodo di crisi da emergenza Covid anche con l’ulteriore misura di sostegno della sospensione ticket parcheggio.

“Le misure necessarie a fermare l’avanzamento del coronavirus stanno generando una crisi economica i cui effetti sono ormai evidenti. Sono in tanti ormai a non farcela e diventa sempre più difficile fare fronte alle richieste di aiuto che scaturiscono dal bisogno. Per sostenere in modo serio il tessuto produttivo locale, visto che le imposte comunali rappresentano comunque un peso gravoso soprattutto in questa situazione, auspichiamo un netto taglio alle tasse cittadine. Stesso discorso ci auguriamo per le famiglie in difficoltà. Occorrono ulteriori misure oltre a quelle alimentari. Molti non riescono a pagare neanche le bollette e le utenze né l’affitto. Occorre un efficiente organizzazione affinché nessuno resti indietro”, hanno concluso i consiglieri comunali. “Occorre una visione molto ampia che vada ben oltre l’immediata emergenza programmando gli investimenti secondo le nuove priorità e agevolando, nei modi consentiti dalla legge, le imprese del nostro territorio e le famiglie in difficoltà”.