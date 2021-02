(Giovanni Coscia) – Quello che dovrà insediarsi, in brevissimo tempo, sarà senza dubbio alcuno, il peggior governo della storia ed il più pericoloso di tutti, a partire dal 1861. Intendo, sia chiaro, per i ceti medi e le classi lavoratrici. Quello di Draghi ovviamente, darà dimostrazione di un abbandono quasi totale, se non un semplice contentino alle classi lavoratrici ed ai ceti medi su citati. Mi ha colpito, (non credo solo per chi scrive) l’intervento di Landini, il sindacalista della CGIL, che interviene sul prossimo governo tecnico, presupponendo che il sindacato dei lavoratori sia sul piede di guerra pronto a combattere ed a far valere diritti e stipendi dei lavoratori, nonché lotte contro gli interessi del capitale, strenuamente supportata da Draghi e dai suoi adepti. Si potrebbe quindi, immaginare che la stessa CGIL stesse organizzando una sorta di “controffensiva” mastodontica, contro il futuro governo di Mario Draghi, che vale la pena ricordarlo, rappresenta nelle sue punte massime, il capitale in senso estremo ed i capitalisti che ne sono i plenipotenziari, contro il lavoro della classe operaia. Rappresenta infatti, l’interesse bancario, ovvero il mondo dal quale proviene lo stesso futuro premier. Capo della GOLDMAN SACHS, Draghi, risponde all’interesse finanziario e quindi ogni vero patriota dovrebbe opporsi. E invece avviene l’esatto contrario. Proprio con la CGIL di Landini, che dovrebbe difendere i diritti dei lavoratori, ancora una volta fa finta che gli stessi lavoratori non esistono ed appartengano al passato. In effetti tutto sta procedendo come se la classe lavoratrice non esistesse, immaginando che vi fossero nuovi soggetti rivoluzionari, che guarda caso, coincidono con i migranti, con i vegani, con le femministe, nonché con le caste che divengono intoccabili e creano un cerchio di protezione intorno a se stessi.

E lo stesso Landini, ha indicato a Draghi il tema dello IUS SOLI, in quanto se si vuole la coesione sociale, chi nasce in Italia deve avere gli stessi diritti. Secondo la CGIL ed il suo massimo esponente, Landini, la priorità assoluta, non è la battaglia al governo Draghi, ma al contrario cercare un dialogo col suo governo per portare a casa lo IUS SOLI, come se questo provvedimento fosse la priorità assoluta delle classi lavoratrici, nel mentre la realtà come sappiamo, si muove in altre direzioni. Credo quindi che ogni commento sia superfluo. Abbiamo in Italia la perdita di milioni di posti di lavoro e si pensa al contrario, a continuare a non difendere i nostri concittadini e le nostre famiglie. Siamo ufficialmente nelle mani della massoneria. Quella che comanda il mondo. Quella che decide tutto, col volere della politica, che deve sottostare a questi giochi di potere. Addio 5 stelle. Addio Lega e Salvini. L’Italia stava scivolando in un baratro, ma ora la discesa è vorticosa in maniera ufficiale. Se questo governo avesse avuto i sani principi della rinascita, avrebbe chiamato come ministro della Giustizia, NICOLA GRATTERI. Ma è persona troppo seria e per bene e non va certo bene in un paese come il nostro.