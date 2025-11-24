24 Novembre 2025

SEGGI CHIUSI EXIT POLL IN CAMPANIA AVANTI FICO

admin 24 Novembre 2025

PUGLIA – Exit poll Opinio-Rai, Decaro tra 64 e 68%, Lobuono tra 30-34

Antonio Decaro, il candidato del centrosinistra, si attesta tra il 64 e il 68% contro il 30-34 % dello sfidante di centrodestra, Luigi Lobuono.

E’ quanto emerge dai primi exit poll del consorzio Opinio per conto della Rai. 

VENETO – Exit poll Opinio per Rai, Stefani 59-63%, Manildo 30-34% 

Il candidato del centrodestra Alberto Stefani tra il 59 e il 63%, il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo tra il 30 e il 34%. E’ quanto fotografano i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per la Regione Veneto. 

CAMPANIA – Fico 56%-60% e Cirielli 35%-39%

In Campania il candidato di centrosinistra Roberto Fico è fra il 56,5% e il 60,5% e il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli fra il 35% e il 39%. E’ quanto fotografano i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

ELEZIONI REGIONALI AFFLUENZA BASSA SI VOTA OGGI FINO ALLE 15

admin 24 Novembre 2025

ELEZIONI IN CAMPANIA, IL CONDONO DEL 2003 RIAPRE IL DIBATTITO POLITICO

admin 15 Novembre 2025

LA CAMPANIA ESCE DAL PIANO DI RIENTRO, DE LUCA: “IL GOVERNO È NEMICO DELLA NOSTRA SANITÀ”

admin 15 Novembre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

img_6398-1

SALERNO,PIRATA DELLA STRADA TRAVOLGE UNA VOLONTARIA A PIAZZA SAN FRANCESCO E NON SI FERMA

admin 24 Novembre 2025
img_6394

SEGGI CHIUSI EXIT POLL IN CAMPANIA AVANTI FICO

admin 24 Novembre 2025
img_6391

RANUCCI È UNA FURIA CANCELLATA UN’INCHIESTA

admin 24 Novembre 2025
img_6384

BELLOSGUARDO,INCIDENTE TRA BUS STUDENTI E AMBULANZA

admin 24 Novembre 2025
POLITICA

ELEZIONI REGIONALI AFFLUENZA BASSA SI VOTA OGGI FINO ALLE 15

admin 24 Novembre 2025