SEGGI CHIUSI EXIT POLL IN CAMPANIA AVANTI FICO
PUGLIA – Exit poll Opinio-Rai, Decaro tra 64 e 68%, Lobuono tra 30-34
Antonio Decaro, il candidato del centrosinistra, si attesta tra il 64 e il 68% contro il 30-34 % dello sfidante di centrodestra, Luigi Lobuono.
E’ quanto emerge dai primi exit poll del consorzio Opinio per conto della Rai.
VENETO – Exit poll Opinio per Rai, Stefani 59-63%, Manildo 30-34%
Il candidato del centrodestra Alberto Stefani tra il 59 e il 63%, il candidato del centrosinistra Giovanni Manildo tra il 30 e il 34%. E’ quanto fotografano i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai per la Regione Veneto.
CAMPANIA – Fico 56%-60% e Cirielli 35%-39%
In Campania il candidato di centrosinistra Roberto Fico è fra il 56,5% e il 60,5% e il candidato di centrodestra Edmondo Cirielli fra il 35% e il 39%. E’ quanto fotografano i primi exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai.