SUPERBONUS SI E’ DIMESSO IL SINDACO DI LAVIANO

Il sindaco di Laviano, Oscar Imbriaco, ha rassegnato le dimissioni, in seguito alla bufera giudiziaria che ha investito il Comune per una presunta truffa sul superbonus edilizio. La decisione era nell’aria dopo l’inchiesta che vede Imbriaco indagato insieme ad altre tredici persone, con l’accusa di aver affidato senza gara d’appalto lavori mai eseguiti per il progetto del “villaggio antistress” di Laviano.

Secondo le accuse, il sindaco avrebbe agito contro la volontà dei responsabili degli uffici comunali, sostituendosi a loro nell’adozione di determine di impegno e liquidazione a favore di una ditta lucana. La Guardia di Finanza sta indagando su due aziende, una di Trento e l’altra di Bernalda, che avrebbero simulato lavori di riqualificazione energetica e antisismica per ottenere i crediti del superbonus 110%.

Le dimissioni di Imbriaco hanno provocato ulteriori scossoni politici: Arianna Ciottariello, delegata alla Comunità Montana Sele-Tanagro, decade automaticamente dal suo incarico. Resta ora da capire quale sarà il futuro amministrativo del Comune di Laviano, in attesa degli sviluppi dell’inchiesta giudiziaria.

