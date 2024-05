TRAMONTI, RICUSATA LA LISTA TERRA OPEROSA

Ricusata la lista Terra Operosa a sostegno del candidato sindaco alle elezioni 2024 Armando Imperato a Tramonti: il Tar di Salerno ha respinto il ricorso presentato dal politico. Stando alle prime informazioni, non sarebbero presenti le firme dei presentatori sui prescritti moduli con i dati richiesti. Lo riporta La Città.

Elezioni 2024 a Tramonti, ricusata la lista del candidato sindaco Armando Imperato

Il Tar di Salerno ha respinto il ricorso presentato dal candidato sindaco, tornato in campo con la lista Terra Operosa, alle elezioni amministrative 2024. Ad essere contestata la decisione della Commissione Elettorale Circondariale di Amalfi che aveva ricusato la lista in quanto le firme dei presentatori non sarebbero state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti, e senza la spillatura dei tre fogli allegati al foglio principale.

