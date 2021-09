Sono appena state chiuse le liste ed è cominciata la campagna elettorale. Diuccio già consigliere comunale e ora candidato sindaco contro Carione che ha già fatto due mandati e ancora consigliere comunale del Comune di Trentinara (SA), letta la documentazione ricevuta riguardo ai lavori in oggetto, sullo Skywalk evidenzia quanto segue.: “L’opera pubblica, realizzata con indebitamento da parte dell’Ente Comunale, consistente, tra l’altro, in una terrazza aggettante su uno strapiombo che costituisce il prolungamento esterno dell’area dalla quale protende, presuppone un imprescindibile collaudo statico, ad opera di un terzo, come per legge, che, tuttavia, dalla documentazione risultante dagli atti fornitimi dal Comune, risulta né richiesto né, comunque, ottenuto.

Le caratteristiche costruttive, per le parti realizzate in cemento e ferro, assolvono ad una funzione statica in quanto strutture essenziali per la stabilità della terrazza e dell’intera area. Ciò costituisce pericolo per la pubblica incolumità o, quantomeno, è indice di concreti elementi probatori per affermare la sussistenza del pericolo. Nonostante questo, l’opera realizzata è stata inaugurata dal sindaco, con la presenza di molte persone, in data 14.08.2021, giorno in cui ancora si rinveniva sul posto la presenza di operai sebbene da un “Certificato provvisorio di ultimazione dei lavori” risulta ultimata in data 13 agosto 2021; vi sono state organizzate, poi, manifestazioni ed attualmente è aperta al pubblico con evidenti responsabilità variamente modulate. Tanto premesso, al fine della tutela dell’incolumità dei cittadini, Vogliate adempiere compiutamente agli obblighi previsti dalla legge in termini di urgenza che le circostanze richiedono”.