TURNOVER IN FRATELLI D’ITALIA SI DIMETTE CARMINE AMATO

“Carmine Amato, nel rispetto di un accordo di turnazione, protocolla le sue dimissioni da consigliere provinciale”

È di stamattina la notizia delle dimissioni del consigliere comunale e provinciale di nocera superiore di fratelli d’Italia Carmine Amato. “Una decisione giusta” -afferma- “per un partito che crescere sempre più sui territori grazie ad una struttura solida e capace nel dare le giuste risposte ai cittadini. Lascio il mio posto alla collega consigliera comunale di Cava de Tirreni, Annalisa della Monica, con questo importante segnale di democrazia, perché è questo che fa un partito serio.” Inoltre Amato ringrazia I vertici del partito, il Viceministro Edmondo Cirielli, il Senatore

Antonio Iannone, l’On. Imma Vietri, l’On Alberico Gambino, il Presidente del Circolo Cittadino di nocera superiore Avv. Concetta Galotto e il Presidente provinciale del partito Giuseppe Fabbricatore, quale si onora di continuare a lavorare al suo fianco sottolineando l’importante rapporto fraterno che li accomuna. Fratelli d’Italia si dimostra, sotto la guida del Presidente Fabbricatore, un partito leale che premia il lavoro, la militanza e i territori; elementi imprescindibili per un partito che si conferma il primo del paese sotto la leadership della premier Giorgia Meloni. È proprio da Nocera Superiore infatti, che parte la turnazione che si porrà in continuità con il lavoro svolto sui territori in questi anni, in una provincia così vasta come quella di Salerno, che arriva a contare ben 158 comuni.

admin Sergio Vessicchio

