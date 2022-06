Colpita una delle migliori navi della flotta russa. Kiev lancia una controffensiva a Est. Mosca oggi, però, non accettare la proposta di un semplice ritorno alla situazione precedente il 24 febbraio

Anche se la situazione in Ucraina si sta evolvendo momento dopo momento, il 72° giorno di guerra porta notizie che fanno intravedere qualche spiraglio per una trattativa di pace, ma anche annunci ed indiscrezioni che la renderebbero molto complicata. L’Ucraina, infatti sarebbe disposta ad accettare un accordo di compromesso con la Russia, se le forze di Mosca si ritirassero “sulle posizioni del 23 febbraio”, secondo quanto affermato da Valodymyr Zelensky, intervenuto in video conferenza alla Chatam House di Londra. Kiev rinuncerebbe alla restituzione della Crimea, annessa nel 2014. Il presidente Zelensky ha precisato che da parte loro non tutti i ponti diplomatici sono stati bruciati. E non ha citato quella parte del Donbass fra Donensk e Lugansk resasi autonoma proprio nel 2014. In realtà, il capo di gabinetto di Zelensky, Andriy Yermak, durante un’intervista, ha dato una versione differente, secondo la quale le questioni delle regioni di Donensk, Lugansk e della Crimea, devono essere risolte in un confronto tra i due leader, nel quale però l’indipendenza, la sovranità e l’integrità territoriali dell’Ucraina non dovrebbero essere messe in discussione. L’apparente apertura è, quindi, tutta da interpretare, perché il ritiro completo dell’Armata russa dalle posizioni conquistate dopo il 24 febbraio, assomiglierebbe troppo ad una sconfitta per Putin, anche se potesse annunciare lo status permanente delle zone contese ormai da 8 anni. In particolare, dopo la feroce battaglia di Mariupol, che sarebbe potuta essere una delle conquiste che il presidente russo avrebbe potuto annunciare il 9 maggio alla parata di Mosca, difficilmente il Cremlino difficilmente sarà disposto a ritirarsi dagli avamposti conquistati a Sud. L’investimento in uomini e mezzi per ottenere la sconfitta fortemente simbolica del battaglione “nazista” Azov, non può andare sprecato nella prospettiva russa. Lo dimostra anche la rapidità e lo zelo con cui, in una fase ancora drammatica, si sta provvedendo a cambiare la segnaletica stradale, rimuovendo i cartelli in ucraino con translitterazione in inglese e collocandone di novi esclusivamente in russo. D’altra parte, la situazione militare, dall’inizio di questo periodo di conflitto, non sembra prendere una piega favorevole a Mosca. Negli ultimi tempi, i rovesci, sono avvenuti ancora nel mare. Secondo Kiev ed altre fonti indipendenti, sarebbe stata, con un missile, colpita e danneggiata la fregata “Admiral Makarov”, che rappresenta il gioiello rimasto alla Russia nel Mar Nero. Si trattava della nave che nel luglio del 2018 si esibiva sulle acque davanti a San Pietroburgo nella sfilata più importante, durante la giornata dedicata alla Marina. Il mezzo più moderno della classe Admiral Grigorovich, nella flotta del Mar Nro, era appena entrato in servizio il Natale precedente, prendendo base a Sebastopoli. Se il raid rivendicato dall’esercito ucraino fosse confermato, per Putin sarebbe un altro duro colpo, dopo l’affondamento, avvenuto il mese scorso, dell’incrociatore missilistico “Moskva” e la distruzione a marzo della nave da sbarco “Saratov”, affondata nel porto di Berdiansk, dopo essere stata colpita, secondo gli ucraini, dai droni che danneggiarono anche la “Ceasar Kunikov” e la “Novocherkaask”.

Alla Russia, dicono gli analisti militari, sono rimaste solo tre grandi navi in combattimento nella guerra d’Ucraina. Se a Sud le cose non vanno bene, nemmeno ad Est l’Armata segna progressi significativi, mentre l’Ucraina avrebbe consolidato la sua controffensiva, guadagnando terreno a ad oriente di Kharkhiv e nei pressi di Izium. Che la situazione sia complessa lo indica anche l’annuncio secondo cui i delegati russi nelle regioni di Lugansk e Donetsk non hanno tenuto una parata lunedì 9 maggio con quella di Mosca, poiché le condizioni sul campo non lo hanno permesso. A spiegarlo è stato Sergej Kiriyenko, primo vice-capo di gabinetto dell’amministrzione presidenziale. Per riequilibrare l’immagine di Mosca, arrivano i proclami della manifestazione nazionale del 9 maggio. Alla parata sulla Piazza Rossa i caccia supersonici ed i bombardieri strategici Tu-160 hanno effettuato un sorvolo sulla Cattedrale di San Basilio. E per la prima volta dal 2010, ha fatto sapere il ministero della Difesa, è stato schierato l’aereo II-80 “Doomsday”, che significa giorno del giudizio, e che trasporterebbe i vertici russi in caso di guerra nucleare, diventando il centro di comando in volo di Putin. Se non vi saranno novità sostanziali tuttavia sarà difficile nascondere le difficoltà del Cremlino nel gestire la crisi che ha innescato e dalla quale Putin non ha una semplice via d’uscita. Una difficoltà aggravata, se l’inchiesta della testata Bellingcat fosse fondata, dalla solitudine dello Zar, che avrebbe deciso il via all’invasione senza informare molti dei suoi più stretti collaboratori, i quali adesso gli sarebbero ostili, pur senza avere la forza di ribellarsi. Guido Honorati Broggi