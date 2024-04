UFFICIALE L’ON GIGI CASCIELLO FIRMA LA CANDIDATURA ALLE EUROPEE

Gigi Casciello ha ufficializzato la sua partecipazione alle elezioni europee del prossimo giugno. Le sue dichiarazioni:

“Buongiorno, ho firmato l’accettazione della candidatura per le elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Ci sono momenti in cui non ci si può né ci si deve sottrarre. E le prossime elezioni europee saranno decisive per le scelte che l’Italia deve affrontare da protagonista e non più subendole. Con questa consapevolezza mi candido con Azione di Carlo Calenda alle elezioni europee. Lo faccio con il rigore di sempre e la responsabilità con la quale ho onorato il mandato di Deputato della Repubblica. Lo faccio con una garanzia che rivendico: la serietà e la passione di sempre. Ma so che non basta: per dare il mio contributo, il mio lavoro perché l’Italia sia centrale in Europai ho bisogno di ciascuno di Voi. Grazie, Luigi Casciello”

