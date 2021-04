Si vota anche a Vallo della Lucania nel prossimo autunno ma ancora nessuno se ne èaccorto. Il sindaco Aloia, bravissimo, finisce i suoi 10 anni durante i quali ha trasformando la città di Vallo della Lucania. Un amministratore di razza che ha saputo coniugare politica e lavoro amministrativo con grande capacità e con grande senso di appartenenza proiettando la città vallese oltre i propri confini consacrandola a dimensioni mai raggiunte in precedenza. Ma se Aloia si gira indietro non trova nessuno. Al momento non ci sono fughe in avanti, nessuno scopre le carte, e anche la maggioranza uscente ancora non ha trovato, o forse, ancora non ha annunciato per motivi strategici, il candidato che si proporrà ai cittadini. In una delle capitali storiche del Cilento.

Sicuramente si cercherà di continuare il virtuoso lavoro fatto da Aloia per quanto cencerne la proposta di chi amministra oggi. L’alternativa dovrebbe essere comunque guidata da Simone Valiante uomo di punta oggi nel Cilento per quanto riguarda la classe politica di livello se si considera che i grillini pur essendo ben rappresentati al senato non hanno saputo riorganizzarsi dopo l’uscita di Miraldi. Bisognerà vedere se Valiante si spenderà in prima persona o se cercherà di aggregare una coailizione muovendo la regia. Il vuoto dopo Aloia potrebbe essere apparente, le grandi manovre sono da tempo avviate e non fra molto di certo ne sapremo di più. Un fatto è certo da qualsiasi parte la si guarda la politica vallese si è sempre distinta per rappresentanti sempre di ottimo livello. Un etichetta storica per questa capitale cilentana la cui politica è la cartina di tornasole per un centro pieno di valori. Sergio Vessicchio