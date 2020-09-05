POLITICA VALLO DELLA LUCANIA,STAMANE DE LUCA HA FATTO IL BILANCIO: “HO DATO MEZZO MILIARDO PER IL CILENTO”/IL VIDEO DELL’INTERVENTO admin 21 minuti ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa Tags: CAMPANIA CILENTO VALLO DELLA LUCANIA VINCENZO DE LUCA Continue Reading Previous: AGROPOLI,IL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCO DI BIASI LASCIA ILPD: “RIMANGO IN MAGGIORANAZA” Articoli correlati AGROPOLI,IL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCO DI BIASI LASCIA ILPD: “RIMANGO IN MAGGIORANAZA” Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI IN PRIMO PIANO POLITICA AGROPOLI,IL CONSIGLIERE COMUNALE FRANCO DI BIASI LASCIA ILPD: “RIMANGO IN MAGGIORANAZA” admin 3 giorni ago AGROPOLI,UNA SEDE ELETTORALE PER COSTABILE SPINELLI,TANTA GENTE,GIULIANO,MAUTONE LA FERRAIOLI CON LUI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI POLITICA AGROPOLI,UNA SEDE ELETTORALE PER COSTABILE SPINELLI,TANTA GENTE,GIULIANO,MAUTONE LA FERRAIOLI CON LUI admin 3 giorni ago AGROPOLI,IL CONSIGLIERE DI BIASI AL FIANCO DI ANDREA VOLPE ALLA REGIONE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa POLITICA AGROPOLI,IL CONSIGLIERE DI BIASI AL FIANCO DI ANDREA VOLPE ALLA REGIONE admin 4 giorni ago REFERENDUM: CHI VOTA “SI” VIENE DERUBATO DELLA LIBERTA’ PER SOLI 97 CENTESIMI DI EURO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa POLITICA REFERENDUM: CHI VOTA “SI” VIENE DERUBATO DELLA LIBERTA’ PER SOLI 97 CENTESIMI DI EURO admin 4 giorni ago SALVINI AD AGROPOLI,C’ERA UN GRANDE ASSENTE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI IN PRIMO PIANO POLITICA SALVINI AD AGROPOLI,C’ERA UN GRANDE ASSENTE admin 1 settimana ago SALVINI AD AGROPOLI,IL COMMENTO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa AGROPOLI IN PRIMO PIANO POLITICA SALVINI AD AGROPOLI,IL COMMENTO admin 1 settimana ago