“Forza Italia c’è ed è pronta con una grandissima squadra. Oggi abbiamo presentato il comitato elettorale che si occuperà di coordinare i candidati e il territorio per avere un risultato che sarà sicuramente storico, positivo perché il centrodestra diventerà la prima forza in Italia. Dimostreremo che la politica si può fare con delle proposte serie e concrete, con dei valori sani e con delle proposte che guardano veramente alla vita delle persone, dei ragazzi, dei giovani per rilanciare l’economia del nostro Paese”. Così l’eurodeputata salernitana e vicecoordinatore regionale di Forza Italia, Isabella Adinolfi, in occasione della presentazione stamattina, a Salerno, del coordinamento provinciale elettorale di Forza Italia, di cui fa parte insieme al vicecoordinatore regionale del partito forzista Guido Milanese, il consigliere provinciale Giuseppe Ruberto, i consiglieri comunali di Salerno, Roberto Celano, e di Scafati, Teresa Formisano, Vittorio Acocella in rappresentanza di Salerno ed Enrico Polacco in rappresentanza di Cava de’ Tirreni e della scuola di Formazione Politica di Forza Italia.

“Quando mi sono candidata per la prima volta all’Europarlamento si parlava del bonus di 80 euro, oggi invece si parla della dote che bisogna dare ai diciottenni – aggiunge l’Adinolfi, mantenendo al centro del suo impegno politico i giovani – Io mi rivolgo proprio ai ragazzi con cui ho anche lavorato in questi anni al Parlamento Europeo: voi valete molto di più di una marchetta elettorale che la sinistra vuole dare, voi avete soltanto bisogno di quell’ottimismo così come c’è stato nel dopoguerra per affermarvi come cittadini, come lavoratori. Noi, purtroppo, abbiamo vissuto due anni molto difficili a causa della pandemia. E’ stato un periodo sfortunato così come quello che hanno vissuto i nostri nonni che hanno visto le guerre. Però, poi, quando tutto finisce è importante avere una nuova energia, una classe politica seria pe poter ricostruire”.