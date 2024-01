A PAESTUM SI DISCUTE DI COME È CAMBIATO IL CALCIO

“Generazioni a confronto”: il 5 gennaio l’evento organizzato dall’associazione “Salvatore Apadula”

Si terrà venerdì 5 gennaio, presso la sala Erica, alle ore 20.30, l’incontro promosso dall’Associazione “Salvatore Apadula” su come sia cambiato il calcio nel corso degli anni. Una sorta di tappa di avvicinamento al premio omonimo, che si terrà come di consueto l’8 giugno, così da creare un percorso altrimenti troppo lontano nel tempo. Il calcio è metafora della vita, ne rispecchia la realtà sociale e le sue evoluzioni saranno tema del dibattito che vedrà intervenire illustri personaggi, giornalisti, sportivi e no, allenatori in attività o grandi del passato, creando un ponte tra quello che era e il presente sportivo. Relatori saranno Carmine Turco, ex allenatore, tra le altre, di Agropoli e Angri, in piena attività, Roberto Chiancone, ex allenatore di Nocerina, Juve Stabia, Sorrento e altre realtà importantissime, Pasquale Sabia, ex allenatore e dirigente, bandiera della Poseidon e fautore della storica promozione dell’Agropoli in serie D negli anni 90, il giornalista sportivo Enzo Casciello, Enzo Leccese, bandiera della Salernitana degli anni ‘80 e poi apprezzatissimo dirigente e talent scout, Yuri Calabrese, ex allenatore della Battipagliese e membro dell’associazione italiana allenatori. Per analizzare le componenti sociali abbinate, invece, interverrà Angela Sorrentino, psicologa e psicoterapeuta in formazione. Il pubblico e i giornalisti presenti potranno interagire e dare un importante e gradito contributo alla discussione.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...