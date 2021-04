La vittoria sul Frosinone da una parte alimenta la speranza di agguantare il primo o il secondo posto persi a cavallo tra dicembre e gennaio e conferma la crescita della squadra anche dopo la sconfitta di Lecce, dall’altra accresce il rammarico di aver perso per strada punti preziosi addirittura sbagliando tre decisivi rigori consecutivi. Sospiro di sollievo per Coulibaly. Escluse fratture, il centrocampista ha riportato una distorsione alla caviglia ma saltera’ le prossime tre partite con Entella, Venezia e Monza anche se si spera di averlo a disposizione per la sfida con i brianzoli.

Tra la tifoseria, quella sana e da non confondere con quelle merde che mettono gli striscioni e scappano, c’è incredulità sul fatto che Cicerelli autore del goal partita con il Frosinone non abbia un ruolo fisso in squadra. Il giocatore ha giocato da grande calciatore e nel contempo ha fatto un goal bellissimo. Se si ha fiducia nel lavoro di Castori bisogna anche dargli i meriti di far giocare questo calciatore in maniera dosata probabilmente perchè in questo modo sa dare molto di più e probabilmente è più efficace. La doppia vittoria in casa consecutiva è una novità per questa stagione. Nella prossima partita la Salerntiana va sul campo dell’ultima in classifica Entella e li non può fallire il colpo da 3 punti se vuole sperare di lottare per la serie A diretta ormai a portata di mano. Il finale di stagione deve coincidere con il ritorno al goal di Djuric e Tutino e con una Salernitna un poco meno sparagnina in zona goal, certo mantenere l’equilibrio è la prima regola sulla quale Castori ha costruito la Salernitana e sarà difficile che la ritocchi per cercare il goal. manca il regista dei lanci lunghi e delle imbeccate, delle verticalizzazioni e della cucitura del gioco ma l’organico è molto solidocon il merito di Castori capace di aver fatto un lavoro di incollatura perfetta del compplesso granata. Sula questione della destabilizzazione niente di nuovo, si sa che c’è una frangia di anonimi che rompe i coglioni alla Salernitana con una serie di proteste che hanno un’organizzazione molto capillare, fatta da pochi ma che funziona. Dstabilizzare l’ambiente, la piazza è l’obiettivo. La demonizzazione dei protagonisti, granata dalla società alla dirigenza passando per i giocatori, trova facile ingresso quando la Salerntiana non fa risultato. La loro abilità è molto efficace perchè non si scoprono anche se qualche falla l’hanno lasciata. Qualche piede falso lo hanno messo. Ultimamente le forze dell’ordine che stanno indagando su questo fenomeno già da qualche anno dopo le denunce della Salerntiana presentate nelle sedi istituzionali hanno aperto delle inchieste. I social sono la piattaforma che usano questi anonimi figli di puttana e in particolari alcune pagine facebook sulle quali fanno rimbalzare le notizie. A finire nel mirino è stato, negli ultimi tempi, un network social che copre sotto un unico nome ” la pagina facebook, instagam, telegram e tik tok” denominata TUTTOSULLASALERNITANA è finita sotto la lente di ingrandimento della Salernitana e delle forze dell’ordine allarmati proprio dalla società. Il costante monito ha fatto risalire proprio a questo network la netta collusione tra chi mette gli striscioni e chi gestisce la pagina e tutto il resto. Nel pre partita con il Frosinone sono stati messi gli striscioni a sostegno della squadra ma erano solo un modo per non dare nell’occhio, altro che sostegno e tifosi. Perchè poi appendevano lo striscione dal titolo “LOTITO PORCO LAZIALE” e quasi simultaneamente lo striscione appariva come post sulla pagina facebook.

Questo il primo, lo striscione che simultaneamente è stato posto sia davanti allo stadio che sulla pagina facebook TUTTO SULLA SALERNTIANA

Poco dopo, lo striscione veniva tolto perchè i nostri articoli avevano fatto troppo rumore e la sollevazione del web era stata molto vivace. E anche in questa altra azione simultaneamente si toglieva lo striscione e subito veniva postato sulla pagina.

Lo striscione tolto e subito finito sulla pagina TUTTOSULLA SALERNTIANA

Questa volta però con la firma della pagine come si può notare in basso alla foto.

Questa è la stessa foto precedente con lo zoom sulla firma della pagina TUTTOSULLASALRNITANA

Questo il clima che pochi cercano di instaurare facendo capire che invece sono tanti. Ma è evidente che la gente non li sopporta più, Salerno no ne può più di queste merde, di questa fecciume. Sergio Vessicchio