A SALERNO OPERAZIONE NOSTALGIA IN 20.000 CON BAGGIO STASERA ALL’ARECHI IERI SERA A PAESTUM TOTTI E TREZEQUET CON BARZAGLI E TANTI ALTRI

Attesi quasi 20mila spettatori stasera (fischio d’inizio alle ore 20), allo stadio Arechi di Salerno, per rivedere in campo Roberto Baggio, Francesco Totti e tanti altri campioni di calcio del recente passato.E’ in programma la partita del Raduno di Operazione Nostalgia. Un evento attesissimo a cui prendono parte alcuni degli ex protagonisti della nostra Serie A che hanno appassionato i tifosi nel corso degli anni.

Secondo il programma stabilito alle 18 si apriranno i cancelli dell’Arechi, poi alle 19.35 è atteso l’ingresso in campo delle squadre per il riscaldamento prima del fischio d’inizio fissato alle ore 20:00. Oltre al Pupone e al Divin Codino, presenti anche altri nomi illustri come Javier Zanetti, Diego Milito e David Trezeguet senza dimenticare i vari Di Natale, Moscardelli, Aldair, Ventola e Barzagli.

La partita di Operazione Nostalgia sarà trasmessa in diretta tv (in chiaro) su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.

Saranno tantissime le stelle del recente passato in campo questa sera all’Arechi al Raduno di Operazione Nostalgia a Salerno. Questo l’elenco completo:

Francesco Totti

Roberto Baggio

Javier Zanetti

Antonio Di Natale

Marco Amelia

Stefano Fiore

Alessandro Lucarelli

Antonio Chimenti

Ighli Vannucchi

Luca Fusco

Vittorio Tosto

David Di Michele

Arturo Di Napoli

Giampiero Maini

Guerino Gottardi

David Trezeguet

Aldair

David Pizarro

Mauro Bressan

Nicola Ventola

Luigi Garzya

Luigi Di Biagio

Dario Marcolin

Giacomo Tedesco

Luca Altomare

Ernesto Chevanton

Vincent Candela

Pierluigi Orlandini

Antonio Filippini

Alberto Savino

Max Tonetto

Andrea Barzagli

Diego Milito

Cesar

Fabio Galante

Davide Moscardelli

Giancarlo Pantano

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...