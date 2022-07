Nello Cerbone è un giovane appassionato della Juventus, è di Vallo della Lucania e come tanti parte della sua vita la dedica alla vecchia Signora del calcio italiano. Il 30 e il 31 luglio allestirà una mostra sulle maglie della Juventus contenute in un museo ideate da lui. La mostra si potrà visitare sabato e domenica 30 e 31 luglio dalle 9,30 alle 23.00 presso il palazzo della cultura ex convento dei domenicani a Vallo della Lucania. Cerbone racconta come ha cominciato a collezionare maglie della Juventus: ” All’incirca 10 anni fa mi venne l’idea di avere tra le mani la storia della Juve, attraverso maglie e cimeli.. Sono arrivato a collezionare ben 135 maglie, qualcuna anche autografata da Del Piero, Trezeguet, Paolo Rossi, Brio, Schillaci, Roberto Baggio, Cabrini, Cuccureddu. Cimeli: un ventaglio originale del 1931 per celebrare la vittoria del terzo scudetto della squadra bianconera. La coppa Scudetto ORIGINALE che danno a giocatori e staff ( non si trova in commercio), guanti e fascia di capita capitano indossati dal portiere più forte di tutti I tempi, Gigi Buffon.. Gagaliardetti originali ricamati del 1950 / 1960 / 1970 / 1980 ( prima i Gagaliardetti non venivano venduti nei negozi, ma erano fatti soltanto per la società). In più riviste e giornali d’epoca. Tutti originali. La mia pagina instagram dove viene condivisa l intera collezione ha toccato 15.000 followers. Sono stato ad allestire mostre anche fuori regione, come a Potenza e Tricase (Lecce), poi Avellino e Salerno. Un amore per la Juventus che mi accompagna dall’età di 8 anni.. e come ripeto spesso è stata lei a scegliere me parafrasando le parole di Boniperti: la Juventus non è soltanto la squadra del mio cuore, è il mio cuore. Grazie a questa mia passione sono diventato una sorta di icona juventina, qui nel Cilento. Tutti mi conoscono per la mia Juventinità” Non resta altro che andare a Vallo della Lucania a visitare la mostra di Nello Cerbone.