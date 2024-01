ACCELLERAZIONE SULL’ARECHI

Si registra un’accelerazione sul fronte della ristrutturazione generale dello stadio Arechi. La volontà della Regione Campania resta quella di iniziare i lavori alla fine della corrente stagione calcistica.L’Arus ha indetto per il 24 gennaio la conferenza di servizi decisoria a Napoli per dare definitivamente il via libera ai prossimi step.

Oltre al Comune di Salerno, saranno protagonisti Arpa, Asl di Salerno, il comitato regionale del Coni, la commissione provinciale di vigilanza della Prefettura e ancora Enac, Enel, Sistemi Salerno per la rete gas e i servizi idrici.

Lo scorso 18 dicembre la società Milan Ingegneria, vincitrice del bando, ha presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica che prevede la spesa massima di 88 milioni e 681mila euro per il rinnovamento totale della struttura che la porterà a 31228 posti con interventi incisivi, come presentato a luglio durante una conferenza indetta dal presidente regionale De Luca che, in quell’occasione, promise un investimento fino a 95 milioni.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...