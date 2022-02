Massimo Agovino al momento sarebbe in poule position per sostituire Cianfrone esonerato nel pomeriggio dall’Agropoli. L’ormai ex tecnico è stato ricevuto oggi dopo l’allenamento al quartiere generale della società al ristorante Zucchero e cannella e gli è stato comunicata la decisione non facile da trasmettere per il presidente che ha ringraziato Cianfrone per il lavoro svolto. Probabilmente l’ultima cosa che avrebbe voluto fare il numero 1 dell’Agropoli era esonerare Cianfrone, ma i risultati danno torto al tecnico. Il presidente si è visto costretto a sconfessare la decisione di inizio campionato. Negli ultimi 3 mesi la squadra ha vinto una sola volta in costiera amalfitana. E’ vero che si è giocato poco per la sosta di Natale e per l’emergenza ma è pur vero che per il blasone dell’Agropoli, la rosa a disposizione, stare a 4 punti dalla prima dopo essere stati per lungo tempo primi è un passo indietro notevole peraltro non vincendo in tante partite ha significato venir meno la fiducia nel tecnico. Poi sia durante che dopo la partita domenica scorsa al campo sportivo il presidente è stato pressato da tantissima gente che gli chiedeva il cambio di panchina. Perciò diciamo che per il presidente esonerare il tecnico non sarà stato facile lui che di mentalità è uno che assume, costruisce posti di lavoro, fa impresa. Siamo certi che è la scelta più dolorosa per il presidente fra l’altro sollecitato e pressato da più parti. E vanno rispettati anche coloro che non hanno gradito la decisione, sono pochissimi, magari che non vengono mai al campo e non conoscono le dinamiche. Ma per un presidente che mette fuori tanti soldi per fare una squadra ci vogliono le vittorie per ripagarlo. Massimo Agovino sarebbe il nome sul quale punta la società anche se tutto è possibile e potrebbero estrarre dal cilindro anche altri nomi che stanno vagliando. Meno possibili le soluzioni di La Greca insieme all’attuale vice allenatore di Cianfrone e di Condemi tentato però da sirene di serie D. La decisone di esonerare il tecnico era già stata presa ancor prima della gara tanto è vero che al campo si è rivisto l’uomo mercato dei delfini Domingo Esposito al quale il presidente avrebbe affidato i contatti con una serie di allenatori e procuratori a dimostrazione del fatto che il presidente non vuole commettere un errore e dare la squadra in mano ad un allenatore esperto e con il palmeiras pieno. Sergio Vessicchio

