AGROPOLI, DA OGGI IL TORNEO INTERNAZIONALE EDIZIONE NUMERO 42 GIOVEDI’ IL VERNISSAGE AL GUARIGLIA

Si sta svolgendo fino al 30 marzo 2024 l’edizione numero 42 del Torneo Internazionale di calcio giovanile “Città di Agropoli”. Sono 96 le squadre partecipanti suddivise per 12 categorie. Quattro le Nazioni partecipanti: 3 dall’estero Canada, Slovacchia e Polonia, l’Italia che parteciperà con 6 regioni (Piemonte, Liguria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania). Tra i partecipanti c’è anche una compagine femminile (under 16) proveniente da Latina. Sono attese ad Agropoli, nella settimana di Pasqua, circa 1.500 persone, tra atleti e accompagnatori.

La cerimonia di inaugurazione è in programma giovedì 28 marzo, alle ore 14.30, presso lo stadio “Guariglia”

