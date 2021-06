STREPITOSO VERNISSAGE AL CITTA’ DI MARE L’11 GIUGNO, IN CAMPO ANCHE L’VV. MICHELE SARNO CANDIDATO SINDACO DI SALERNO

Venerdi’ 11 Giugno alle ore 19:00 presso l’impianto Sportivo:Città di Mare Agropoli, sito in (Località Mattine) Si disputerà la Partita-Evento(Amichevole) “Galaxy all White ” v.s.”Kings all Black”- Organizzata da: Pasquale Vissicchio (Organizzatore e Giocatore Agropolese) All’ Evento parteciperanno tanti Giocatori e volti noti, nel mondo del Calcio e del Calcio a cinque. Sarà un Evento di Sano e puro Divertimento. In Primis ci sarà la Partecipazione del noto Bomber Campano: Iginio Serrapede (detto Gigetto) , Forte Attaccante Agropolese, durante la sua Carriera Calcistica, ha avuto innumerevoli presenze con Squadre Importanti, giocando soprattutto per L’ U.S. Agropoli, partecipando successivamente ai Mondiali di Beach Soccer con la Nazionale Italiana. Tanti giovani saranno presenti a tale evento, molti di loro cresciuti, nei settori giovanili: Agropolesi. Ecco l’elenco completo di tutti i Giocatori partecipanti: I due grandi Portieri: -Pasquale D’agostino e -Eugenio Ruocco, due veri e proprie saracinesche della porta. I Giocatori: -Alessandro Marciano, Condottiero della Difesa, grande Giocatore e noto organizzatore del Campionato Annuale:Campionato Calcetto Agropoli. -Simone Vissicchio:Giocatore di gran classe, rapidità e tecnica, ha militato in varie Squadre -Francesco Crisci: grande Centrocampista e ala Agropolese – Gianni Carlotti: il Fantasista con i piedi buoni, proveniente dal San Marco Agropoli. Questi i primi grandi Nomi appartenenti al Team: Galaxy all White di Pasquale Vissicchio. Saranno inoltre presenti nell’ altra Squadra compagine: All Black Kings, altri grandi Giocatori, che hanno disputato presenze in Campionati di Calcio a 5, di categorie superiori, tra questi: -Lino di Matteo, militante nelle file del Torino Calcio a 5 in Serie A e attualmente giocatore ed allenatore delle nota Squadra di Calcio a 5: Real Moio. -Michele & Antonio Buomprisco: i due esperti, militanti in Serie C1 con la forte Squadra di Calcio a 5 di Olevano sul Tusciano: Green Park -Marco Sica il Bomber della Real Agropoli -Francesco Botti: giovane attaccante Agropolese, ha collezionato presenze in varie Squadre di Calcio a undici e attualmente giocatore del Real Moio C5.

Raffaele Nacarlo, conosciuto come Lelejoop Funambolo del Calcio e della Musica grande Giocatore e soprattutto grande Vocalist. Questi i pesanti ed illustri nomi della compagine Squadra All Black Kings capitanata dal grande:Lino di Matteo. Ma non è finita qui, la serata sarà impreziosita dalla presenza di due grandi Ospiti”Campioni” dentro e fuori dal campo. Ricordate il Reality: “Campioni il Sogno” in onda ogni Domenica su Italia 1 nel lontano 2004/2005?? Programma spettacolare e indimenticabile, come resta indimenticabile la Classe e la Tecnica del Fantasista:Claudio Moschino. Il forte centrocampista Napoletano, nel suo repertorio al reality:Goal straordinari, magiche Punizioni e assist formidabili. Non solo Cervia, ma tante squadre hanno voluto il forte e talentuoso Fantasista. Non solo la presenza del Campione Moschino renderà la serata speciale, ma anche la presenza del compagno di Squadra giocatore Campano, originario di Paestum il forte:Marco Pepe, anche lui prese parte al reality come giovane Talento dotato di grande Tecnica e gran classe. Anche lui oltre al Cervia ha giocato per Squadre importanti. Entrambi saranno presenti nella partita evento: “Serata di Stelle ad Agropoli” E per finire, Ospite e Giocatore, il noto e preparato Avvocato Salernitano: Dott. Michele Sarno, un vero Gladiatore in più settori. La Partita-Evento sarà diretta dal noto Mister e bandiera Agropolese:Antonio Inverso, detto “Caciotta”, ideatore del conosciutissimo: “Torneo Primaverile Internazionale” giovanile disputatosi al Campo Guariglia ogni anno, ospitando giovani giocatori da ogni parte del Mondo Tanti ospiti, per una Serata ricca di emozioni. Vi aspettiamo Venerdì 11 Giugno alle ore 19:00 presso l’impianto Sportivo Citta di Mare (Località Mattine) Il calcio è di chi lo ama.