Il Taranto vince il campionato e uno dei protagonisti è Antonio Ferrara classe 1999 cresciuto nelle giovanili dell’Agropoli con la cui maglia ha fatto l’esordio in serie d con Pasquale Santosuosso . Il suo procuratore è Guglielmo Stendardo sul cui tavolo, non solo da quest’anno, ci sono n numerose richieste di club come l’Entella, il Verona e via dicendo. Il giocatore è stato vicinissimo al Parma. Esterno basso a sinistra, impiegato come centrale difensivo è ancora un under ma è l’under più pagato d’Italia a dimostrazione di come il Taranto ha puntato su questo calciatore risultato, per rendimento, tra i migliori della squadra stando alle stime dei giornalisti pugliesi.

Stimatissimo da tutti gli allenatori la sua consacrazione c’è stata con Panarelli proprio a Taranto, l’allenatore di quest’anno La Marca ci ha lavorato tanto è il ragazzo di via Giotto ha dato sempre risposte concrete. Oggi ha un valore di mercato di 75.000 euro ma ci sono club pronti a sborsare cifre più alte. Il Taranto se lo tiene stretto, in serie C ci va formato, conosce l’ambiente, la città è pazza di lui e ha tutti i presupposti per puntare alla serie B con il Taranto. dietro le quinte Guglielmo Stendardo si gode sornione il suo gioiello , non parla ma fa capire che il giocatore è sui taccuini di mezza Italia. E dire che l’Agropoli calcio non gli ha dedicato nemmeno un post di complimenti. Sergio Vessicchio