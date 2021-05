Bisogna stabilire se è un miracolo o una conferma. Sta di fatto che la squadra del Newbasket Agropoli allenata da Franco Lepre con il 90 per cento di cestiti locali è arrivata ai play off del campionato gold. Battendo Benevento i deflfini staccano il biglietto play off.

La New Basket Agropoli vince contro Benevento ed accede alla fase playoff. E’ stata una gara molto combattuta ma alla fine ha prevalso chi aveva maggiore motivazione. La gara ha visto i cilentani sempre avanti, con un vantaggio che è stato altalenante nelle diverse fasi, portando alla fine i locali alla vittoria (79 – 70). Due punti che valgono ai delfini ad accedere alle semifinali, chiudendo seconda classificata. Dovrà affrontare domenica prossima, 6 giugno, al Pala “Di Concilio”, Forio Ischia, alle 16,30 per la prima gara di andata; il ritorno sarà disputato mercoledì 9 giugno, a Pozzuoli, alla stessa ora. La squadra vincitrice andrà a giocarsi la finale contro la vincente tra Salerno e Benevento, sempre nelle due gare di andata e ritorno. In caso di una vittoria per compagine, a prevalere sarà la differenza canestri.

Soddisfatto coach Franco Lepre che sottolinea: «E’ stata una gara dura ma ce lo aspettavamo. Siamo stati sempre avanti, con un margine talvolta maggiore e altre minore, ma l’importante è aver portato a casa il risultato che ci permette di andarci a disputare i play off. Tutto è andato come da piano programma. Loro sono venuti qui per giocarsi la partita ma alla fine è emerso che le nostre aspettative erano doppiamente superiori alle loro, già qualificati. Adesso abbiamo il tempo di rifiatare, di recuperare energie e magari anche gli acciaccati per arrivare a domenica nelle migliori condizioni possibili». E’ tempo di bilanci: «abbiamo vinto 4 gare su 5, abbiamo fatto un ottimo lavoro in questa fase a orologio, come nella fase regolare. Adesso, il prossimo obiettivo è vincere le semifinali per andarci a giocare la finale. Ce la metteremo tutta!».