L’allenamento del Pescara al Guariglia

L’ingresso di Paolo Fusco nell’Agropoli calcio di quest’anno è una delle poche cose positive in un anno balordo. La squadra è in campo per onor di firma e sta facendo pure bene nelle ultime partite nonostante non sia stata costruita nel rispetto della storia. Cerruti garantisce gli stipendi e Nicola Volpe, il presidente, è impegnato in prima linea per i contributi e l’organizzazione della squadra.

C’è poi la parte nuova e propositiva portata avanti da Paolo Fusco l’ideatore del Real Agropoli chiamato al capezzale della prima squadra il quale sta ridando l’immagine all’Agropoli che aveva perso negli ultimi tempi. Lo stadio ha cambiato fisionomia, sono state apportate delle modifiche che nessuna amministrazione,neanche quella attuale, aveva saputo dare, ha dato confort agli addetti ai lavori e si è messo da stimolo all’Agropoli servizi per rimetterlo a nuovo. Il Pescara lo ha trovato benissimo grazie all’impulso dato da Paolo Fusco la cui passione e il cui impegno ha ridato all’Agropoli calcio almeno un inizio di cambiamento. Dovrà essere Paolo Fusco l’uomo da cui ripartire per una prossima società che possa riportare l’Agropoli in alto. La nuova società deve ripartire, l’anno prossimo da Fusco perchè avrebbe il terreno già preparato. Una delle poche cose innovative e serie fatta dall’Agropoli negli ultimi anni è proprio l’arrivo di Paolo Fusco il Pescara se ne è accorto,ma non solo il Pescara.