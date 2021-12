Tra i premiati al Delfino d’oro di Agropoli non poteva mancare il presidente dell’Agropoli calcio Carmelo Infante sicuramente uno delle persone più in vista in città nell’ultimo anno. Ha rilevato l’Agropoli sull’orlo del fallimento e l’ha consegnata perentoriamente alla testa della classifica allestendo prima di tutto una dirigenza di spessore elevato e poi una squadra in grado di fare il salto di categoria. Ma il numero uno dell’Agropoli calcio ha introdotto delle novità importanti, come il nuovo inno cantato da Michele Pecora (il canto dei delfini clicca qui per sentirlo), il pullman della squadra, la nuova Tabella al Guariglia, la rifacitura del manto erboso allo stadio e ha rifatto tutto il settore giovanile cosa che l’Agropoli non aveva ormai da tempo.

Un cambio di passo notevole che lo ha subito messo in sintonia con la città nella quale Carmelo Infante ha investito non poco anche attraverso le sue aziende. La sua è una realtà, importantissima nel Cilento conta 4 Md supermercati 2 Maxistore decó , 1 Spesa mica supermercato 2 Ayoka solo per animali, 2 Bistrot zucchero e cannella , L’ Osteria braceria pizzeria zucchero e cannella, 2 Lidi zucchero e cannella. Una catena di 298 collaboratori ad oggi. Tutto questo lo ha elevato a uno dei personaggi più importanti e determinanti del Cilento per questo meritorio del premio del Delfino D’oro anche in sintonia con il volere popolare che vede in Carmelo Infante l’uomo guida per l’Agropoli per un lungo periodo. Non sfugga un aspetto caratteriale e umano del presidente Infante, la sensibilità e la disponibile nel rapporto con la gente e in genere con il prossimo: disponibile, sempre sorridente, e sempre pronto ad aiutare chiunque, una caratteristica questa che lo ha avvicinato molto agli agropolesi. Il Presidente ha dichiarato: ” Sono contento ed onorato di aver ricevuto l’importante riconoscimento ringrazio la città di Agropoli”.