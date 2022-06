La richiesta della Gelbison e più specificamente di Maurizio Puglisi plenipotenziario della società vallese è stata raccolta con entusiasmo da Franco Alfieri presidente dell’Unione dei comuni e sindaco di Capaccio Paestum il quale a margine dell’incontro pubblico di giovedì sera al cine teatro ha detto a chi glielo chiedeva ha risposto: ” Il problema non si pone se la Gelbison, come credo e spero, faccia richiesta di giocare sul campo di Agropoli. In questa costruzione territoriale noi qui con l’Unione dei comuni e Puglisi con la città comprensorio siamo sintonizzati su la stessa lunghezza d’onda, parliamo la stessa lingua e poi non vedo quali sono i motivi, se non di carattere organizzativo, perchè la Gelbison non dovrebbe giocare qui. Anzi Agropoli è la naturale sede per le partite della Gelbison visto che il campo di Vallo della Lucania è troppo piccolo. Sono domande che non mi dovete nemmeno fare. Ne trarranno tutti benefici a tutti i livelli e in special modo Agropoli”. Investiti della domanda tutti 4 i candidati a sindaco di Agropoli Mutalipassi, La Porta, Serra e Pesce e tutti e 4 si sono detti entusiasti della scelta della Gelbison, addirittura Pesce ha detto: ” Mio padre è stato presidente dell’Agropoli negli anni sessanta, era un cilentano per cui non ci sarebbe nessun problema anzi spero si possa fare addirittura una squadra comune per puntare ancora più in alto.” Elvira Serra è stata tra le prime a telefonare a Puglisi per la vittoria del campionato, lei con Puglisi è stata socia dell’Agropoli qualche anno fa. La Porta fa sapere di avere già un piano per mettere a posto il Guariglia secondo le richieste della FIGC.

AL GUARIGLIA COSA MANCA

I tornelli non sono obbligatori, mancano i fari a Led per i riflettori e si possono prendere solo in Belgio o in Olanda e non li danno ai comuni. mancano 100 sediolini sulla tribuna Palluotto, manca lo spogliatoio per l’arbitro donna, mancano la sala stampa e la tribuna stampa Sky deve trasmettere 9 partite della Gelbison in diretta, e manca una strada alternativa che la Gelbison ha individuato dallo Scentifico al parcheggio dello stadio mentre i tecnici del comune hanno detto che la strada alternativa è quella che passa dal Torre al Maxi Futura. Per il momento la Gelbison, all’atto dell’iscrizione al campionato, darà gli stadi di Picerno o Nocera Inferiore ma su questa seconda ipotesi ci vuole l’ok della questura la quale non lo darebbe per Salerno, Cava dei Tirreni, Potenza, Pagani.

L’ACCORDO CON IL PARCO NAZIONALE

Il presidente della gelbison Puglisi ha ottenuto dal parco nazionale l’ok di rappresentare 52 comuni e questo gli consente di accedere a fondi importanti per sostenere il progetto Gelbison nel qual Cerruti avrà un ruolo molto importante.

LA SQUADRA

Tutto in alto mare per quel che riguarda la rosa, si riparte in panchina da Gianluca Esposito fresco di vittoria e uomo di fiducia di Puglisi e Pascuccio. Sulle eventuali conferme ancora tutto tace ma D’Agostino, fresco sposo, e Uliano sono in poule position per rimanere a disposizione dell’allenatore. Non dovrebbe subire cambiamenti nemmeno lo staff. Puglisi e Pascuccio sono a lavoro e per come sono bravi faranno le cose all’altezza del loro blasone. Sergio Vessicchio