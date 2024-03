ALLA BATTIPAGLIESE IL DERBY CON L’EBOLITANA 1-0 MANCINO MATCH WINNER SQUADRA ATTESA E FESTAGGIATA IN PIAZZA AMENDOLA

E’ tornata seppur a porte chiusa una sfida epicale per il calcio della piana del Sele diremmo per l’intera campania. Battipagliese- Ebolitana ha avuto il saporte di un ritorno al passato anche nella contesa. Questa è una partita senza categoria. Renato Mancino è il match winner, l’uomo partita. Il ragazzo di Montecorvino Rovella ha esaltato prima il centrocampo poi la sua squadra. Per lui il calcio ha riservato meno siddisfazioni di quante ne avrebbe meritato. Almeno in serie C avrebbe dovuto giocare si è fermato alla serie D ma ne ha persao il calcio. È l’ennesimo gol pesante del capitano bianconero al 28′ del secondo tempo a regalare la vittoria della Battipagliese al “Dirceu” di Eboli. Zebrette sempre in pieno controllo del match senza soffrire più di tanto. Nel primo tempo occasione d’oro sciupata da Natella a tu per tu con Tesoniero. Prima un gol annullato all’Ebolitana a Fortunato per fuorigioco. Nella ripresa ancora Battipagliese protagonista su di un campo ai limiti della praticabilità fino alla stoccata di capitan Mancino che vale i tre punti e il sedicesimo risultato utile consecutivo. L’Ebolitana rimane prima in classifica a 55 punti la battipagliese è quarta a 48 punti in classifica mentre mancano 7 giornate alla conclusione.

