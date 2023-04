ALL’ARECHI NELL’INTER DI OGGI TORNA LA LULA IN ATTACCO, TOP SECRET LA FORMAZIONE DELLA SALERNITANA

Dopo il pareggio in Coppa Italia contro la Juventus l’Inter cerca a Salerno punti preziosi per il piazzamento Champions in campionato. Inzaghi non può ancora disporre di Skriniar e Calhanoglu e conferma quasi tutti gli effettivi della sfida con i bianconeri. Con due ballottaggi: Dimarco/Gosens sulla sinistra, Lautaro(FAVORITO)/Dzeko in attacco. In difesa De Vrji preferito ad Acerbi.Il terzetto di centrocampo sarà formato da Barella, Brozovic (ma si candida anche Asllani) e Mkhitaryan, con Dumfries e Dimarco che dovrebbero essere i prescelti per presidiare le corsie esterne. In difesa De Vrij insidia Acerbi per completare il reparto con Darmian e Bastoni. In porta, dopo il riposo in Coppa Italia, tornerà Onana.

Nella Salernitana assenti Mazzocchi e Fazio, conferme per Pirola in difesa e Piatek in attacco. Paulo Sousa, per la sfida contro l’Inter, dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1, con Candreva e Kastanos ad agire alle spalle di uno tra Dia (in leggero vantaggio) e Piatek. In mezzo al campo Bohinen e Maggiore si contendono una maglia al fianco di Coulibaly, con Sambia e Bradaric sulle corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Ochoa, Daniliuc, Gyomber e Pirola.

Salernitana-Inter, le probabili formazioni

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All. Paulo Sousa

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mk

