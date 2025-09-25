ALL’ARECHI NOTTE DI NERVI DOPO LA VITTORIA DEL CERIGNOLA(2-3) RISULTATI E CLASSIFICA DELL’INTERA GIORNATA
Oltre al danno anche la beffa per la Salernitana, reduce dal rocambolesco 2-3 casalingo contro l’Audace Cerignola. Al termine della partita, nel tunnel degli spogliatoi, si sono registrati attimi di tensione tra alcuni calciatori granata e l’arbitro Tona Mbei, con conseguenze pesanti in vista della prossima sfida di campionato.
A farne le spese è stato l’attaccante Roberto Inglese, espulso dopo il triplice fischio e ora a rischio di due giornate di squalifica. Poco dopo, anche il direttore sportivo Daniele Faggiano, che chiedeva chiarimenti al direttore di gara, è stato a sua volta allontanato con conseguente provvedimento disciplinare.
Le espulsioni si sommano ai cartellini rossi ricevuti durante la partita da Capomaggio e dall’allenatore Giuseppe Raffaele, costringendo la squadra granata a presentarsi in forte emergenza nella delicata trasferta di Casarano di domenica prossima.
Come se non bastasse, il tecnico dovrà fare i conti anche con gli infortuni di Cabianca e Liguori, entrambi alle prese con problemi muscolari e quindi indisponibili.
Una situazione complicata che impone al gruppo granata una reazione immediata: il match in terra pugliese diventa già un importante banco di prova per dimostrare carattere e tenuta mentale dopo la beffa subita all’Arechi.
Cosenza-Giugliano 4-1
53′ Cannavò (C), 56′ Mazzocchi (C), 74′ Garritano (C), 78′ Ricciardi (C)86′ Njambe (G)
Foggia-Casertana 1-1
18′ Oliva (F), 70′ Leone (C)
Siracusa-Potenza 2-1
58′ D’Auria (P), 67′ aut.Alastra (S), 70′ Puzone (S)
Sorrento-Casarano 3-3
8′ D’Ursi (S), 26′ Plescia (S), 46′ Chiricò (C), 58′ Cangianiello (S), 94′ Lulic (C), 102′ Chiricò (C)
La classificaSalernitana 15
Benevento 12
Casarano 11
Monopoli 10
Catania 10
Cosenza 9
Crotone 8
Potenza 8
Casertana 8
Latina 7
Foggia 6
Cerignola 6
Picerno 5
Giugliano 5
Altamura 5
Atalanta U23 4
Trapani 3
Sorrento 3
Siracusa 3
Cavese 2
