AMARO EPILOGO SALERNITANA DOPPIA RETROCESSIONE

Come si temeva alla vigilia, la gara di ritorno del playout di Serie B tra Salernitana e Sampdoria non è filata liscia: il risultato parziale di 2-0 per gli ospiti, che sommato al 2-0 dell’andata vedeva di fatto la Salernitana retrocessa in Serie C e la Samp salva in B, ha scatenato nel secondo tempo – intorno al 65′ – le intemperanze dei tifosi campani, che prima hanno lanciato fumogeni in campo e fatto esplodere potenti petardi, poi hanno iniziato anche a lanciare seggiolini sul terreno di gioco. A quel punto l’arbitro Doveri, dopo una breve attesa sul terreno di gioco e l’intervento anche della polizia in tenuta antisommossa, ha sospeso momentaneamente il match, facendo rientrare le due squadre negli spogliatoi. La partita è stata poi definitivamente annullata, dopo un inutile tentativo di ripresa, nuovamente frustrato da altri lanci di petardi e seggiolini.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...