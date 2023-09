ANGRI-BITONTO SI PARTE

IN COPPA ITALIA IGRIGIOROSSI HANNO GIÀ ELIMINATO GELBISON NOCERINA E BARLETTA

Dopo l’estenuante lotteria dei rigori che, domenica scorsa, ha premiato ancora una volta l’Angri, stavolta in casa della Nocerina, e che ha permesso il superamento del primo turno di Coppa Italia di Serie D (ai preliminari, sempre ai rigori, i salernitani avevano eliminato la Gelbison), i grigiorossi faranno il loro esordio in campionato alle 15 al “Novi” contro il Bitonto per la prima giornata del girone H di Serie D.

I neroverdi hanno confermato Valeriano Loseto in panchina (foto) e si presentano ai nastri di partenza del torneo con una rosa decisamente rinnovata. Confermati, tra gli altri, Gianfreda, Murilao e Tangorre in difesa, Clemente in mediana assieme a Figliolia in attacco, i bitontini hanno rinforzato il loro organico con gli arrivi di Tarolli dal Bisceglie e Diame dal Molfetta tra i pali; Colaci (un ritorno) dalla Puteolana e Lobjanidze dal Molfetta in difesa; Acampora dal Lavello, Alba dalla Fidelis Andria, Giglio dal Gravina, Navas dal Casarano e Stasi dal Molfetta a centrocampo; Mariano dal Nardò e Tedesco dal Gladiator in attacco. Nel complesso, quindi, un organico che è chiamato a centrare l’obiettivo salvezza

