ANGRI TORNA LIQUIDATO IN PANCHINA ESONERATO DI COSTANZO

Nello Di Costanzo non è più l’allenatore dell’Angri. Dopo la sconfitta casalinga di domenica la società doriana ha deciso di sollevare il tecnico dall’ incarico. “L’U.S. Angri 1927 comunica – si legge in una nota – di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il tecnico Nello Di Costanzo. La società augura a Di Costanzo i più sinceri auguri professionali e sportivi per il proseguo e lo ringrazia per l’impegno profuso in questi mesi”.

Al suo posto si siederà sulla panchina dei grigiorossi una vecchia conoscenza: Stefano Liquidato. L’allenatore aveva guidato la compagine dell’Agro nocerino per le prime 12 giornate del campionato.

