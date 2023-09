Schillaci e Ravanelli ospiti allo Juventus club Angri Andrea Fortunato per festeggiare i 35 anni di vita del club. Una giornata con i due ex campioni della Juventus durante la quale hanno fatto visita ad una importante scuola calcio a Mercato San Severino poi la visita al club e quindi il vernissage serale, in basso il video con una sintesi.

