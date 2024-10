ANTICIPO SERIE C, LA TURRIS PASSA A CAVA DEI TIRRENI 1-2

Niente da fare per la Cavese che si arrende per al “Lamberti” per 2-1 nel derby contro la Turris valida per la 9a giornata del campionato di Serie C. Grande protagonista della serata è Giannone che sigla una doppietta che spinge i corallini a ottenere una vittoria in trasferta che mancava da aprile scorso. La gara si sblocca al 15′: cross dalla sinistra che viene sporcato da Rizzo, pallone che arriva a Giannone che trova una staffilata vincente con il sinistro dal limite che lascia di sasso Boffelli.

Il raddoppio, sempre opera del numero 10 ospite, arriva a inizio ripresa su calcio di rigore: dal dischetto spiazza Boffelli che aveva causato la massima punizione atterrando in area Nocerino. Gli ospiti provano a reagire e al 72′ riducono le distanze con il solito Sorrentino che deve solo spingere in rete un preciso cross Lancio di Badje. Ma nonostante il forcing finale la Cavese non riesce a riequilibrare il match e così resta ferma a quota 10 punti in classifica.

