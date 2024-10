ARECHI CON LO SPEZIA SI VA VERSO I 15.000 SIMY ANCORA TITOLARE

La Salernitana ha venduto 4700 biglietti per la partita contro lo Spezia, incluso 115 per i tifosi ospiti. Con gli abbonati, ci saranno 9263 spettatori presenti all’Arechi.

La disponibilità di Franco Tongya consente a Martusciello di avere, tra attacco e centrocampo, un’opzione in più che in passato si è rivelata determinante. Ci pensa l’allenatore della Salernitana ma non ha ancora deciso se utilizzare questa carta sin dall’inizio sabato con lo Spezia. Il recupero (come detto già ieri) è certo ma Tongya non gioca dalla gara interna col Pisa, condita anche da un goal. Un mese e tre partite dopo il dubbio è se schierarlo dal primo minuto o a gara in corso. Anche Dalmonte è ristabilito e partirà dalla panchina. Con i recuperi già certificati di Bronn e Maggiore, Martusciello deve rinunciare solo a Reine-Adelaide che sta portando avanti il programma di lavoro differenziato, anche in piscina, dato che rientrano pure gli ultimi nazionali. Hrustic ieri ha giocato titolare contro il Giappone nella gara che l’Australia ha pareggiato per 1-1, mentre giovedì scorso era subentrato nella vittoria per 3-1 contro la Cina. Non è sceso in campo invece, Wlodarczyk, nel 3-3 tra Polonia e Germania Under 21. L’attaccante della Salernitana venerdì aveva giocato nella ripresa nel match vinto 4-0 dalla Polonia contro il Kosovo. Sabato con lo Spezia la punta centrale dovrebbe essere ancora Simy, dato che Torregrossa non è al top della forma e Wlodarczyk è reduce dagli impegni con la sua nazionale. A sinistra del tridente offensivo il favorito è Braaf, a destra Verde che si prepara a sfidare la sua ex squadra da titolare. Non sarà lo stesso per Maggiore, capitano in passato dello Spezia. A centrocampo Amatucci è sicuro del posto, le altre due maglie dovrebbero andare a Tello e Soriano dato che Hrustic tornerà solo domani da un lungo viaggio per gli impegni della nazionale australiana. La difesa non si tocca con Stojanovic a destra, Bronn e Ferrari al centro, Njoh a sinistra davanti a Sepe.

