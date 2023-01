ARRIVA IL MILAN LA SALERNITANA E’ PRONTA OGGI SI APRE IL CALCIOMERCATO

Si apre ufficialmente oggi la sessione invernale di calciomercato, che per un mese accompagnerà le squadre nella ripresa del campionato. Sono cinque le giornate in programma con la finestra di mercato aperta e quindi con calciatori che potrebbero scendere in campo con una squadra e giocare la gara successiva con un altra. È il caso per esempio di Federico Bonazzoli e Grigoris Kastanos, in ballottaggio per una maglia da titolare contro il Milan ma sul in uscita in caso di offerta giusta e soddisfacente. La Salernitana giocherà contro i rossoneri tra due giorni, con il tecnico Nicola che spera di avere a disposizione qualche volto nuovo per dargli un’opzione in più soprattutto a centrocampo e sugli esterni. Sabato si torna ancora in campo, sempre all’Arechi, per la sfida col Torino. Le altre tre partite da disputare con il mercato aperto sono la trasferta di Bergamo e il derby casalingo con il Napoli che chiuderanno il girone d’andata, più la prima gara di ritorno, lo scontro diretto in trasferta con il Lecce in programma il 27 gennaio, 4 giorni prima della chiusura prevista per martedì 31 gennaio alle 20:00.

