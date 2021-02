Nel supplementare la Virtus fa suo il derby con Sant’Antimo

Voglia (per tutti i quarantacinque minuti), lucidità (nei momenti decisivi), qualità (specie nel primo

tempo) e un pizzico di fortuna che non deve mai mancare. Dopo un supplementare la Virtus Arechi

Salerno fa suo il derby casalingo contro la PSA Sant’Antimo (78-73 il finale).

Tempo della palla a due è la partita va subito in possesso dei blaugrana, pronti via ed è prima 5-0 e

poi 11-5: Maggio detta i ritmi, miglior prestazione stagionale per il capitano, e Rezzano

finalizza, mentre in difesa nessuno si tira mai indietro. L’alternanza tra zona e uomo funziona e non

poco, ma in qualche circostanza Sant’Antimo si dimostra paziente nella circolazione di palla

trovando tre triple importanti (una di Sperduto, due di Dri). Ma il tiro dal perimetro è il vero alleato

della Virtus nel primo tempo, la conferma è il 7/11 in venti minuti. Al 9′, proprio con un canestro

da lontano di De Fabritiis, Salerno costringe gli ospiti immediatamente al timeout, scenario che si

ripete anche al 15’ dopo la “bomba” di tabella di Maggio (32-19). Ma archiviata la sospensione

Sant’Antimo ha una grande reazione e costruisce un parziale di 0-10 firmato Vangelov (7pt) e

Sergio (3pt), e così questa volta tocca a Parrillo chiamate timeout (intanto Valentini in pochi minuti

è già caricato di 3 falli). Scelta che ripaga perché in chiusura di primo tempo ci pensano Maggio e

Tortù con una pioggia di triple a ridare tranquillità alla Virtus (43-32 all’intervallo lungo).

Ma la relativa tranquillità del primo tempo sparisce nel secondo, gli ospiti infatti non mollano e

partono subito forte con un parziale di 2-9 costruito dal solito Vangelov che sfrutta nel pitturato la

differenza di centimetri. Poi Dri piazza la tripla del primo pareggio, 45-45 al 25’. Ma come

accaduto in precedenza, anche questa volta la Virtus non si abbatte e si lascia trascinare dalla

penetrazione di Rossi e dalla schiacciata di Mennella in pochissimi secondi, dopodiché da un

Cardillo scatenato in entrambe le metà campo. Tutto questo in una fase di gioco spezzettata fin

troppo dai fischi dei direttori di gara. Il +5 blaugrana a fine terza frazione, però, non basta. Anzi.

Nel quarto periodo accade praticamente di tutto. Dopo tanti errori al tiro, negli ultimi cinque minuti

accade l’esatto contrario. Milosevic colpisce due volte dall’angolo e fissa il punteggio sul 57 pari al

35’, Carnovali invece con il primo e unico canestro dal perimetro (oltre che dal campo) regala il

primo vantaggio a Sant’Antimo a 8” dal termine. Parrillo richiama immediatamente tutti in

panchina e disegna il gioco per Tortù che con tecnica e freddezza manda tutti al supplementare.

Momento nel quale sale nuovamente in cattedra il capitano blaugrana, i 7 punti di un lucido

Maggio servono per rispondere ai colpi di Vangelov, Cantone e Dri. Ma tutto si decide nell’ultimo

minuto, dove il protagonista è Cardillo: prima piazza la tripla del 72-71, poi ci mette una mano in

difesa per far sì che la vittoria diventi realtà poco dopo grazie ai liberi di Rossi (antisportivo

fischiato a Cantone, doppio tecnico prima dello scadere invece per Origlio) e Rezzano. E così arriva

la quarta vittoria in quattro derby giocati in campionato, ma da domani testa ai prossimi. Prima

Pozzuoli, poi Avellino.