BATTIPAGLIA, PROGETTO DA UN MILIONE PER L’ADEGUAMENTO

Con la Delibera di Giunta Comunale n. 251 del 29 settembre 2025, il Comune di Battipaglia

partecipa al bando ARUS (Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport) con il progetto di

“Ammodernamento, ristrutturazione, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza del campo da gioco e di spazi di supporto all’attività sportiva dello stadio Pastena” per un importo di 1 milione di euro con quota del Comune di Battipaglia, ricavata dal bilancio, di 200 mila euro. Lo Stadio Comunale Luigi Pastena è stato destinatario dei seguenti investimenti:

€. 1.250.000’00 – Rigenerazione e ristrutturazione delle aree destinate alle attività sportive dello stadio “Luigi Pastena” per l’animazione sociale e sportiva – L’investimento ha riguardato la

realizzazione della pista di atletica leggera contemplando tutte le discipline afferenti e

l’adeguamento della illuminazione;

€. 750.000’00 – Lavori di completamento stadio Luigi Pastena finalizzati all’agibilità

dell’impianto – L’investimento ha riguardato la messa a norma della tribuna e la sistemazione dei servizi igienici.

Gli interventi descritti hanno permesso di conseguire una agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.) per

l’impianto sportivo per 1.500 spettatori. I residui profili di criticità per il suddetto impianto sportivo sono da ricondursi al terreno di gioco (erba artificiale) in particolare ed al completamento dei lavori di adeguamento della tribuna, per ampliare il numero degli spettatori oltre che allo stato di manutenzione

degli spogliatoi. In particolare il manto artificiale del terreno di gioco, realizzato nel 2011, ha ricevuto

l’ultima omologazione nel 2023 con scadenza ad aprile 2026. Le condizioni di usura dopo circa 15

anni sono tali da consigliare un rifacimento del manto artificiale per non incorrere in una mancata

omologazione.

«Con questa nuova opportunità di finanziamento andremo a migliorare ulteriormente l’impianto

sportivo – afferma l’Assessore Pietro Cerullo -, che tra le altre cose è stato oggetto di profonde

ristrutturazioni con stanziamento di importanti risorse comunali. Riteniamo che, grazie all’impegno del

personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, di aver approntato un progetto esecutivo degno di essere

ammesso al finanziamento. Ora attendiamo fiduciosi la decisione dell’Agenzia Regionale Universiadi

per lo Sport».

