Lo stadio Pastena

Il glorioso sant’Anna

Nonostante la città in questo momento è senza calcio i due storici stadi cittadini,il Pastena e il Sant’Anna sono stati illuminati ieri sera per il ricordo del grande Maradona. Il tifo per il Napoli a Battipaglia è straordinario, è la squadra con più tifosi nonostante le maglie storiche della gloriosa Battipagliese sono bianconere. La passione per il calcio in questa città è strepitosa e non ci sembra giusto possa essere rimasta senza calcio rappresentativo perchè poi ci sono tante piccole realtà e tanti settori giovanili anche molto raffinati ma bisogna che torni il calcio dilettantistico e professionistico su questo bisogna far presto.

Ieri la scomparsa del Dio del calcio ha accomunato tutti anche nella capitale della piana del sele. Ha fatto bene l’amministrazione comunale o chi per essa ad illuminarli entrambi in segno di riconoscenza per Diego Armando Maradona. Questo sia anche di sprone per chi deve ridare il calcio in città affinché gli stadi cittadini possano riaprirsi presto e illuminare il calcio in una città profondamente calcistica come è sempre stata Battipaglia.Sergio Vessicchio Foto recuperate da Facebook