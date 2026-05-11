BATTIPAGLIESE CHE PECCATO ESCE CON L’APICE E DICE ADDIO ALLA SERIE D 0-0

Nella finale regionale play off di Eccellenza, la Battipagliese viene eliminata dall’Apice al termine dei tempi supplementari. Il risultato di parità, infatti, premia la formazione beneventana, meglio piazzata (seconda) al termine della regular season. L’Apice proseguirà il suo cammino affrontando in semifinale nazionale play off il Taranto che a sua volta ha superato il Canosa. Iuliano conferma lo stesso undici che aveva battuto sette giorni fa l’Agerola nella semifinale: fuori Vitale e Ripa, dentro Abayian e Nuvoli. La partita dell’attaccante argentino, però, dura trentasette minuti quando per infortunio è costretto ad uscire. Nuvoli, invece, è il primo a rendersi pericoloso dalle parti di Fusco con una conclusione da fuori area che termina fuori di poco. Il match è tirato e, vista l’enorme posta in palio, molto equilibrato. Trapani fa una super parata su un calcio di punizione dal limite di Colarusso. E’ l’Apice a tenere meglio il campo nella prima frazione di gara mentre è la Battipagliese a cominciare meglio nella ripresa ma l’unica conclusione nello specchio della porta delle zebrette è un tiro da fuori di Fontanella, centrale. Dall’altra parte è ancora protagonista Trapani in tuffo a respingere un tiro velenoso da fuori di Mincione. A due minuti dalla fine dei tempi regolamentari alla Battipagliese viene annullato un gol di Senatore per posizione irregolare di Spagnuolo, autore dell’assist, in partenza ma le immagini smentiranno la decisione della terna arbitrale. Nei supplementari l’Apice, giustamente, gioca con il cronometro mentre la Battipagliese si getta in avanti ma, ad eccezione di alcune palle gettate in area, non sporca mai i guanti di Fusco. Dopo cinque minuti di recupero è l’Apice a festeggiare mentre la Battipagliese si prende l’applauso dei suoi tanti tifosi giunti in terra beneventana e termina qui la sua stagione sportiva.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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