BATTIPAGLIESE-EBOLITANA FINISCE 1-1 SORRIDE L’APICE



Nella settima giornata del campionato di Eccellenza, girone B,termina in parità il match tra Battipagliese ed Ebolitana. A Ripa nel primo tempo ha risposto Hefiene nella ripresa al termine di novanta minuti giocati ad altissima intensità e con un tasso d’agonismo rilevante.

Senza Sieno e Fontanella, mister Fiume è costretto ad adattare Formicola a sinistra inserendo Cafaro dal primo minuto sulla destra. Mister Pirozzi, invece, su sponda opposta, si affida ai soliti noti con Pellecchia-Cappiello-Spinola a comporre il trio offensivo. Dopo otto minuti e già Battipagliese in vantaggio: errore in disimpegno di Morra, ne approfitta Ripa che quasi da centrocampo inventa un pallonetto imprendibile, sfruttando la posizione fuori dai pali di Sorrentino. L’Ebolitana risponde forte soprattutto con Spinola che crea un paio di conclusioni dalla distanza che non impensieriscono seriamente Trapani. Nella ripresa i ritmi si abbassano leggermente ma al primo vero affondo di Spinola a sinistra, siamo al sedicesimo minuto, l’Ebolitana trova il pari: sul cross dell’ex Sarnese arriva la stoccata di testa sul secondo palo del neo entrato Hefiene che beffa Trapani. Al 22’ Ebolitana che rimane in dieci per la doppia ammonizione che costa il rosso a Giacinti. Pirozzi ridisegna la sua squadra dando molta intensità davanti alla propria area di rigore. La Battipagliese ha la palla della vittoria a tre minuti dalla fine quando Spagnuolo sfonda a destra, serve Ripa al centro dell’area di rigore ma la conclusione del bomber bianconero viene respinta con i piedi in controtempo da Sorrentino. Lo stesso piplet ex Sant’Antonio Abate respinge con i pugni un tiro cross velenoso sempre di Spagnuolo. Dopo quattro minuti di recupero il match finisce in parità.

IL TABELLINO

BATTIPAGLIESE: Trapani, Cuomo (dal 31’s.t. C. Senatore), Bove (dal 26’s.t. Spagnuolo), Olmos, Sabatino (dal 36’s.t. Losasso), Formicola, Ripa, Nuvoli, Catalano, Cafaro, Bisceglia. A disposizione: Di Sarno, Paraggio, Suozzo, Garofalo, Nese. Allenatore: Fiume

EBOLITANA: Sorrentino, Magliano, Orrico (dal 10’s.t. Gasparro), Cappiello (dal 17’s.t. Ndiaye), Spinola (dal 22’s.t. Caliendo), Giacinti, Fernando, Akrapovic, Morra (dal 45’s.t. Barillari), Pellecchia (dal 9’s.t. Hefiene), De Sio. A disposizione: Pappalardo, Trezza, Maiello, Delle Donne. Allenatore: Pirozzi

RETI: 8’p.t. Ripa, 16’s.t. Hefiene

ARBITRO: Signor Nello Francesco Farina di Ostia Lido

ASSISTENTI: Signor Del Prete di Frattamaggiore e Cifariello di Ercolano

NOTE: La gara si è giocata a porte chiuse. Ammoniti: Cuomo, Bove, Olmos, Nuvoli, Bisceglia, Fernando, Pellecchia, De Sio, Hefiene e Ndiaye. Espulso al 22’s.t. Giacinti (E) per doppia ammonizione. Calci d’angolo: 4 a 1 per la Battipagliese. Recupero: 6’p.t. e 4’s.t.

