BATTIPAGLIESE IL SOGNO SI CHIAMA STENDARDO IN PANCHINA

In queste ore di vigilia al test di Coppa Italia, la Battipagliese e’ alla ricerca di un nuovo allenatore che sappia portare la squadra e la piazza nella categoria superiore.

Sono diversi i nomi che circolano: Imbimbo, Platone, Erra, ma il vero obiettivo resta Guglielmo Stendardo.

L’ allenatore UefaPro ed ex calciatore della Salernitana, della Lazio, della Juve e dell’ Atalanta e’ reduce da un campionato vinto e dominato in Eccellenza Lazio con il Valmontone.

La sua esperienza, il suo carisma ed il suo 4-3-3 sarebbero fondamentali per riaccendere una piazza che merita palcoscenici superiori.

Nelle prossime ore vedremo e capiremo come la società intende muoversi per il presente e soprattutto per il futuro.

In questi ultimi mesi Fiume non è riuscito ad accendere l’ entusiasmo di una tifoseria che vuole esplodere di gioia per l’ imminente ritorno in serie D.

La società si è mossa subito ed ha interrotto immediatamente il rapporto con il suo ex allenatore che lascia la squadra al terzo posto e a meno quattro punti dall’ Ebolitana prima in classifica. Il campionato è ancora lungo e ci sono tutti i presupposti per tornare protagonisti in un campionato difficile ed estremamente competitivo.

Per farlo, occorre chiarezza, competenza e leadership, doti che il nuovo allenatore dovrà necessariamente mettere subito al servizio dell’ ambiente.

