BREDA CONVOCA TUTTI I NUOVI ACQUSTI SORPRESE NEGLI ESCLUSI

Roberto Breda, al debutto come tecnico della Salernitana, ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Sassuolo. A disposizione del mister ci saranno tutti i nuovi arrivi di questa settimana: Cerri, Raimondo, Girelli, Corazza e Lochoshvili.

Buone notizie dall’infermeria, con i rientri di Verde, Dylan Bronn, Andres Tello e Lorenzo Amatucci, tutti recuperati dai rispettivi acciacchi fisici. Assenti invece Hrustic e Gentile per infortunio. Rimangono fuori per scelta tecnica Dalmonte, Kallon, Simy, Braaf e Jaroszynski. Breda punta su una rosa rinforzata e su alcuni recuperi chiave per cercare punti fondamentali nella lotta salvezza.

