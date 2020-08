La notizia è che la società del Santa Maria aveva confermato bomber Vincenzo Margiotta che con i suoi goal e con la sua presenza aveva trascinato la squadra al primo posto al momento della cristalizzazione della classifica che poi ha decretato la promozione del giallorossi per la prima volta nella massima serie dilettantistica la serie D.Il bomber Vincenzo Margiotta,beniamino dei tifosi ma anche di dirigenti,si aspettava la chiamata che è puntualmente arrivata,la società ha confermato stima e affetto per il giocatore agropolese ma ha comunicato che non farà parte della rosa per decisione dell’allenatore Gianluca Esposito.Ci chiediamo ma Esposito è in grado di giudicare un calciatore come Margiotta?Lui è stato raccomandato da Amodio ds della Juve Stabia che ha buoni rapporti con il presidente,ma si sa queste cose nel calcio ormai sono normali non c’è nulla di scandaloso ma proprio per questo dovrebbe conservare l’umiltà e la serietà e invece con superbia ha spazzato via un calciatore che ha dato l’anima,i goal e la classe a tutto l’ambiente.La società avrebbe anche potuto imporre come scelta propria ma si è nascosta dietro la decisione del tecnico che,per quanto può essere discutibile, è sempre un dipendente della società e avrebbe dovuto accettare la scelta societaria se ci fosse stata la volontà di tenerlo e assicurargli anche un futuro,come promesso qualche tempo fa,in società e nel settor giovanile.A proposito di settore giovanile,anni e anni di investimenti e ora che la squadra è arrivata in serie D gli under sono arrivati tutti da fuori,e in tanti anni di settore giovanile i ragazzi che fine hanno fatto?L’impressione è che l’arrivo di Gianluca Esposito,imposto, abbia fatto saltare tutti gli equilibri che ora il bravissimo Alberigo Guariglia è costretto a mettere in ordine.La non conferma di Margiotta ha fatto scattare la protesta sui social,in molti non hanno accetto la decisione.Gianluca Esposito ancor prima di partire già sta facendo molti danni,l’impressione è che ai primi risultati così così la panchina comincia giàa traballare.Intanto Margiotta va alla Virtus Cilento dove trova un ambiente pronto ad accoglierlo.Sergio Vessicchio

