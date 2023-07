CALCIOMERCATO, SAMUELE PUGLISI DELLA CAVESE SIRENE SICILIANE MA LUI RIMARREBBE IN CAMPANIA

Il progetto di Troise l’anno scorso lo ha messo al centro di una stagione terminata sappiamo come. Un risentimento che tutta Cava dei Tirreni difficilmente potrà dimenticare, il campionato meritava di vincerlo proprio la Cavese e lo ha ingiustamente perso nel finale di stagione. Ora per Samuele Puglisi, classe 2002, siciliano si aprono nuove prospettive. Il giocatore è molto bravo, Troise stravedeve per lui e le 20 presenze con 2 goal e 2 assist nel campionato appena passato costituiscono un bigliettino da visita niente male. Sirene arrivano da Paternò dove è già stato ma anche da altri club siciliani come l’Agrigento, il Siracusa e il Trapani pronti a scommettere su Puglisi il quale quest’anno perde lo status di under ma questo non lo spaventa, già nello scorso campionato non sembrava un under ma un giocatore di grande esperienza.

Testa alta, visione di gioco, duttilità fisica e tattica, fa la doppia fase con una disinvoltura estrema, all’occorrente si posiziona anche basso a destra. Un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere e che rappresenta un toccasana per ogni squadra. Lui sta scegliendo le varie proposte, il cambio di panchina e di dirigenza a Cava dei Tirreni, dove lui comunque rimarrebbe con entusiasmo, non facilita la riconferma, i piani sono cambiati e forse Samuele Puglisi era troppo legato e troppo importante per il progetto passato. I tifosi comunque non perdono occasione per elogiarlo perchè incarna fedelmente il dna di una squadra come la Cavese di grande storia, di grandi prospettive con una piazza dove qualsiasi giocatore è rimasto con affetto e passione tanto è vero che moltissimi calciatori quando gli si chiede dove ha giocato con più entusiasmo e voglia non esitano a dire Cava dei Tirreni a dimostrazione di quanto è importante questa squadra nella geografia del calcio campano e di come è calda la piazza. Puglisi sarebbe pronto a rivestire il blufoncè ma valuta anche altre offerte. Intanto si gode il sole e il mare tra la costiera amalfitana e quella cilentana in attesa di cominciare la preparazione, con chi? Lo sapremo presto. Sergio Vessicchio

