Il mercato di dicembre fa registrare un ritorno di prestigio per la Gelbison. Il Presidente Maurizio Puglisi e il direttore Nicoló Pascuccio sono riusciti a chiudere la trattativa per riavere nella rosa l’attaccante Claudio Sparacello, tra i protagonisti della stagione storica dello scorso anno. Un bel colpo di mercato per la Gelbison che arriva alla vigilia della partita casalinga contro l’Acireale, che sarà trasmessa in diretta nazionale da SportItalia. L’attaccante siciliano, tra i più contesi della categoria, a chiusura della passata stagione aveva salutato la Gelbison firmando con l’Arezzo. Da domani indosserà nuovamente la maglia rossoblù.Attaccante, classe 1995, Sparacello ha mosso i primi passi nei settori giovanili di Palermo e Torino prima di approdare in serie D con le maglie di Anconitana, Maceratese, Acireale e Tiger Brolo. Nella stagione 2015/16 il salto nei professionisti, in serie B, con il Trapani. Successivamente veste le maglie, in serie C, di Padova, Sudtirol, Pistoiese, Reggina, Virtus Francavilla, Teramo, Picerno e Robur Siena. L’operazione è stata portata a termine dal direttore sportivo Nicoló Pascuccio.

La Gelbison annuncia la prima anche entrata con il mercato di dicembre. Indosserà la maglia rossoblù Davide Ferrante, difensore centrale, spesso utilizzato anche come terzino, che si è messo in mostra negli ultimi campionati di Serie D con le maglie di Seravezza Pozzi, Rimini e Gavorrano e San Luca. Per lui 84 presenze nella massima categoria dilettantistica e numerose chiamata in rappresentativa Serie D e nazionale Under 18 LND. L’atleta è già a disposizione di Mister Esposito per gli allenamenti e quindi potrebbe scendere in campo il 5 dicembre contro l’Acireale. “Siamo sempre attenti – dice il direttore Sportivo Nicoló Pascuccio – il mercato di dicembre consente di rinforzare ulteriormente la nostra rosa”.

PARLA IL DIFENSORE FERRANTI