PREMIATI PUGLISI, ORISTANIO E TANTI ALTRI, OVAZIONE PER IL PRESIDENTE DELLA GELBISON

Superato lo scoglio della pandemia il premio Salvatore Apadula giunge alla sua sesta edizione e il successo se lo porta dietro con l’entusiasmo del comitato promotore e la ricchezza intellettuale lasciata da Salvatore Apadula.

Numerosi gli ospiti e i premiati, così come la cornice di pubblico presente, che a ogni edizione risponde puntuale con il proprio affetto nei confronti del Piccolo Grande Uomo, allenatore indimenticato del nostro territorio. I ringraziamenti da fare sono tanti, con l’Associazione che ci tiene a ribadire il proprio impegno per il prosieguo del Premio e l’annuncio di prossime iniziative collaterali all’evento dell’8 giugno. Intanto ci tiene a sottolineare la propria gratitudine a chi è intervenuto, al Comune di Capaccio Paestum, rappresentato per l’occasione dal consigliere Ulderico Paolino, alla delegata del CONI Paola Berardino, all’A.S.C. (attività sportive associate) che patrocina l’evento, ai giornalisti Carmine Caramante, Alfonso Stile e Sergio Vessicchio che hanno impreziosito la serata con una riflessione sull’attualità dell’informazione, così come agli altri giornalisti che, con garbo e professionalità, danno risalto al Premio e ne diffondono gli obiettivi sociali.

Grazie all’attrice e regista Biancarosa Di Ruocco che ha coadiuvato la conduzione dell’evento, alla poetessa Mariangela Maio per le suggestioni regalate dalle sue poesie, a Rosario Marino per le fotografie della serata e a Francesco Merola per aver regalato un messaggio pieno di speranza e forza di volontà, commuovendo tutti.

I PREMIATI

Il giornalista Tommaso D’Angelo, i familiari di Raffaele Fasolino che hanno ritirato un riconoscimento dedicato alla sua memoria, i fratelli Leo e Giorgio Napoli, per l’esempio di uno sport che può superare limiti e barriere, l’ex calciatore professionista Rosario Oristanio e suo figlio Gaetano Pio Oristanio, fresco di esordio con la Nazionale Under21, Maurizio Puglisi, presidente della Gelbison dei sogni, che ha regalato all’intero territorio cilentano l’approdo in Serie C, alla Salernitana Calcio Femminile, anch’essa vincitrice del campionato di Eccellenza e neopromossa tra i professionisti, e a Giuseppe Bruscolotti, bandiera e capitano del Napoli, protagonista del primo e storico scudetto partenopeo

PREMIO SALVATORE APADULA 2022

Antonio Inverso detto Caciotta, icona di un calcio fatto di passione e competenza e vincitore di questa sesta edizione proprio per i suoi meriti nel calcio giovanile.

LA CHIOSA FINALE DEL COMITATO PROMOTORE

” Si Ringraziano gli sponsor che permettono la realizzazione del Premio con il proprio sostegno e contributo: AgriPaestum, BCC di Capaccio Paestum e Serino, Cartoleria Des Line, Nicastro Pubblicitaria, Florovivaistica Alessio Mario, Antonio Vaglianti per il service, Caseificio Di Lascio, Camping MarePineta e ai tanti che in un modo o nell’altro fanno sentire la loro vicinanza all’Associazione. L’Associazione “Salvatore Apadula”, inoltre, sarà da subito impegnata per l’organizzazione della prossima edizione, grata ed entusiasta per il successo di questo ritorno, proseguendo la sua direzione verso il sociale e i valori lasciati da Salvatore Apadula, il cui ricordo e racconto, ancora una volta, hanno dimostrato di essere vivi e presenti in ognuno di noi.”

https://www.youtube.com/watch?v=oUz-SqzhNPw

https://www.youtube.com/watch?v=kngotwg0K3s