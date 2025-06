CAPACCIO PAESTUM E’ IL GIORNO DEGLI EROI DEL CALCIO ARRIVA CABRINI E IL CAPO DEGLI ARBITRI

Capaccio Paestum ospita la 4ª edizione degli “Eroi del Calcio. Presente anche il presidente nazionale dell’AIA, Antonio Zappi.

Martedì 3 giugno 2025, alle ore 18:30, presso il Mec Paestum Hotel, torna uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di calcio e cultura sportiva: la quarta edizione de “Gli Eroi del Calcio – La Storia del Calcio e della Nazionale Italiana”, evento ideato e organizzato da Antonio Ruggiero, con il patrocinio ufficiale dell’Unione Stampa Sportiva Italiana (USSI).

Un’occasione unica per celebrare il mondo del pallone nelle sue diverse espressioni: dal campo alla dirigenza, dal giornalismo all’arbitraggio. Proprio in questo ambito, spicca quest’anno la presenza del presidente nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri (AIA), Antonio Zappi, figura di riferimento del movimento arbitrale italiano, che sarà affiancato da altri rappresentanti dell’AIA come il vicepresidente Michele Affinito e il presidente regionale Stefano Pagano, e dall’arbitro di serie A Maurizio Mariani.

Nel corso della serata verranno assegnati riconoscimenti speciali a protagonisti storici e contemporanei del calcio, tra cui Antonio Cabrini, Bruno Giordano, Massimo Coda, Sara Gama, Ariedo Braida, Ciro Venerato, Alberto Rimedio. In programma la consegna del Premio USSI “Vincenzo Margiotta”, insieme ad altri premi come “Sport e Valori”, “Capitani per Sempre” e “Alla carriera”.

Ad arricchire l’iniziativa sarà la mostra di gagliardetti storici curata da Marco Cianfanelli, un omaggio alla memoria calcistica nazionale, mentre a moderare l’incontro sarà il giornalista Rai e presidente USSI Gianfranco Coppola.

Numerosi anche gli ospiti istituzionali, con rappresentanti di FIGC, CONI, AIAC, e associazioni sportive del territorio. Tra questi: Carmine Zigarelli, presidente FIGC LND Campania; Giuliana Tambaro, responsabile Calcio Femminile Campania; Antonio Marino, presidente della BCC di Aquara.

L’evento è gratuito, ma con accredito obbligatorio. Per partecipare è possibile prenotarsi attraverso il sito ufficiale www.glieroidellosport.it oppure scrivere a glieroidelcalcioagropoli@gmail.com.

