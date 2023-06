CAPACCIO PAESTUM, PRESENTATO IL PREMIO SALVATORE APADULA VENERDI’ 8 GIUGNO PIOGGIA DI RICONOSCIMENTI PASSERELLA DI VIP/LE NOMINATION

Fervono i preparativi per il Premio Sportivo “Salvatore Apadula”, che giunge quest’anno alla settima edizione. I componenti dell’omonima associazione, infatti, sono alla fasi conclusive dell’organizzazione dell’evento, divenuto appuntamento importante per i tanti sportivi del nostro territorio e non solo. Anche per quest’edizione saranno numerosi i premiati della diverse sezioni e tanti gli ospiti di prestigio che si alterneranno sul palco l’8 giugno. La novità di quest’anno è Villa Salati a Paestum, scenario incantevole in piena Zona archeologica, che farà da cornice al susseguirsi di personaggi importanti e autorità e al racconto di storie e aneddoti legati all’indimenticato Piccolo Grande Uomo, allenatore e scopritore di giovani talenti, come Angelo Alessio e i fratelli Romano, soltanto per citarne alcuni, che tanto lustro hanno regalato all’intero Comune di Capaccio Paestum. L’invito è, dunque, per giovedì 8 giugno alle ore 20.30. Ulteriori dettagli e notizie saranno comunicati sulla pagina Facebook “Salvatore Apadula – nel ricordo del Piccolo Grande Uomo” e diffusi attraverso la stamp

LA CONFERENZA STAMPA

Consueta conferenza stampa di presentazione della settima edizione del premio Salvatore Apadula in cui è stato reso noto alla stampa l’elenco dei premiati e di chi riceverà riconoscimenti al merito sportivo. Particolare attenzione all’inclusione, sport per disabili e realtà femminili a cui l’associazione da particolare riguardo. La location sarà oltremodo suggestiva, Villa Salati con lo splendido sfondo del Tempio di Nettuno. 8 giungo ore 20.30 per una serata di emozioni. La presentazione magistrale come sempre di Carlo Marrazza e Pasquale Barlotti.

LE NOMINATION

RICONOSCIMENTO SPORTIVO “Salvatore Apadula” 2023

Vincenzo Alfieri promessa calcio giovane (calciatore) Pasquale Grippo riconoscimento alla carriera (ex Calciatore) >Pasquale Santosuosso riconoscimento alla carriera (Ex Calc. e allen.) >Luigi Di Giaimo riconoscimento alla carriera (ex Calciatore e allenatore) Donato Nicoletti riconoscimento per merito sportivo (Arbitr.) >Dott. Francesco De Luca Premio giornalistico (Mattino) >Michelangelo Rampulla Testimonial (calciatore) Salernitana For Special premio atleti diversamente abili (calcio) >Gelbison Femminile C5 (squadra calcio femm) faceb. Pag. Gelbison New Basket Agropoli Paestum (Basket femminile) pag. faceb. >A.S.D. Calpazio vincitrice del campionato promozione >Cav. Mario Napoli riconoscimento alla memoria Aldo Spagnuolo premio fair play (calciatore cavese)

PREMIO SPORTIVO “Salvatore Apadula” 2023