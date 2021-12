CAPACCIO PAES “ASD ARTI MARZIALI CAPACCIO” settore Wushu Kung Fu. Giovedì 23 Dicembre presso la Palestra Olimpyan Gym a Borgonuovo di Capaccio si è tenuto lo stage congiunto di fine anno della Asd Arti Marziali Capaccio di Capaccio-Paestum e della Asd Kung Fu Ch’Uan Vultur di Rionero in Vulture (Pz). Allo stage diretto dai maestri Grieco Donato Lucio ed Annunziata Giovanni hanno partecipato 25 atleti.

Lo stage per rispetto delle norme anticovid si è svolto in più sessioni e a piccoli gruppi ed a fine serata si è tenuta la sessione di esami per cintura bianche, gialle e arancioni, sessione speciale per l’allievo Martino Giuseppe che ha conseguito la cintura nera di palestra, ottenendo così la possibilità di accedere, come Morena Rossella, alla preparazione per il conseguimento della cintura nera Federale nel prossimo anno.

A conclusione il Maestro Matteo D’Amato coadiuvato dai Maestri Grieco ed Annunziata e dall’istruttore Antonio Ricco, ha consegnato diploma, cintura conseguita e medaglia a tutti gli atleti presenti. Ringraziamento particolare al Maestro Gaetano Campana titolare dell’Olympian Gim che ha ospitato le due associazioni sportive dato che in questo periodo la Palestra Comunale di Spinazzo è in uso alla Protezione Civile per importanti motivi sociali, il quale insieme al Maestro D’Amato daranno il via ai corsi di Wushu Kung Fu presso l’Olympian Gim da Gennaio nei giorni Martedì e Giovedì. A conclusione il saluto e gli auguri sportivi e natalizi a tutti i partecipanti.