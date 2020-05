Il premio Salvatore Apadula quest’anno non si farà.Ad annunciarlo è Carlo Marrazza in una nota: “Amici, tali vi riteniamo. La ormai consueta occasione, in cui ci incontravamo, a cui tanto abbiamo dato in questi 5 anni, e da cui tanto abbiamo ricevuto, il Premio “Salvatore Apadula”, quest’anno, per i motivi che ben conoscete, non ci sarà. Inutile dire a voi, amici, quanto questo ci dispiaccia, avendo, come di consueto, cominciato, fin dai giorni successivi all’8 Giugno, riunioni per gettare le basi dell’edizione a venire. Tante nuove idee erano in cantiere, iniziative che volevano creare una sorta di ” Avvicinamento” alla data del premio. Non più semplice attesa, ma un programma che abbracciava anche il sociale, oltreché lo sport

. Ci abbiamo creduto fin dal primo giorno in cui degli amici si riunirono e misero insieme quello che poi sarebbe diventato un appuntamento fisso, una data per ricordare il Piccolo, Grande uomo, attraverso le testimonianze di chi lo ha conosciuto, o solo sentito parlare. Un ringraziamento va a tutti gli ospiti ” Ilustri” Che abbiamo avuto in questi anni. Davvero tanti. Dai magazzinieri, ai ragazzi che hanno avuto la fortuna di lavorarci, ai fedelissimi sempre al suo fianco, ai calciatori di Seria A che ci hanno onorato della loro presenza. Non è un Addio, è solo un arrivederci al prossimo anno, perchè, oltre al premio, si è creata questa associazione che ha sempre il piacere di incontrarsi, di condividere, di parlarsi. Ci saremo sempre. Ci saremo presto. Ci vediamo il prossimo anno. Per ora, un semplice, quanto sentito: Grazie per quello che ci avete dato in questi anni…”